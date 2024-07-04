被認成邱鋒澤「我是阿本啦～」　女粉一秒茫然…尬笑退後3步全被拍

記者張筱涵／綜合報導

藝人阿本3日在店裡被誤認為邱鋒澤，尷尬解釋的當下被朋友全拍下，對著鏡頭還原當下過程，「笑」果十足，他也特別在徵求該名女粉同意後將這段影片上傳，也祈禱有一天對方有機會和邱鋒澤合照。

▲阿本被認成邱鋒澤。（圖／翻攝自Threads／aben6011）



阿本3日被女粉誤認為邱鋒澤，尷尬解釋「我是阿本」後，對方只是一臉茫然，確定認錯後雙方對看尬笑，可見對方默默倒退了3步後即離開。上傳這段影片的同時，他也在配文寫下：「可愛的邱鋒澤粉絲認錯人了啦！看著她從很緊張興奮的心情，到轉變成疑惑失望尷尬的表情！我也幫不上忙，我真的真的很誠心祝福她，希望她有天遇到邱鋒澤正版本人，然後可以合照，哈哈哈！」

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▲阿本表明自己的身分，但女粉似乎不知道是誰。（圖／翻攝自Threads／aben6011）



有趣的是，被朋友虧該名女粉似乎不知道阿本是誰時，阿本開玩笑露出生氣的表情還跺腳：「我是多不紅阿，哼，氣死我了。」粉絲看了影片後都說「笑死，突然看背影還真有點像，終於知道為什麼我喜歡阿本也喜歡鋒澤了，原來是因為長得像啊，突破盲腸」、「背影有一刻真的有像」、「她現在不知道阿本是誰，但是…我們那世代，阿本很紅的」。

▲邱鋒澤。（圖／翻攝自Instagram／qiufengze）

