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郭碧婷《浪姐5》遭指忘動作、拖累隊友！電競姐姐道歉揭發文內幕

記者陳芊秀／綜合報導

女星郭碧婷參加《乘風2024》（浪姐5）闖進總決賽，最終沒有成團，但是近日捲入輿論風波。網傳她被同隊電競姐姐Miss韓懿瑩的社群發文指拖累隊友，女方近日拍片道歉。

▲▼郭碧婷被指拖累隊友，網傳放話發文帳號的是電競姐姐Miss韓懿瑩。（圖／翻攝自微博）

▲郭碧婷《浪姐5》直播發生忘動作，遭人發文稱拖累隊友。（圖／翻攝自微博）

據陸網瘋傳，郭碧婷曾在《浪姐5》直播演出時忘記動作，但是所屬組合最後仍獲高分，並因此進入總決賽。爭議還在延燒中，又爆出疑似Miss韓懿瑩的私人帳號發文，內容稱「郭碧婷忘動作、拖累隊友，作為隊長是團隊中最划水的（大陸流行語：指不出力、不貢獻的行為），還把隊內表現最好的電競姐姐Miss給送走了」。貼文來源有人指是Miss韓懿瑩私人帳號所發出，也有人稱不是本人帳號。

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▲▼郭碧婷被指拖累隊友，網傳放話發文帳號的是電競姐姐Miss韓懿瑩。（圖／翻攝自微博）

▲▼郭碧婷被指拖累隊友，網傳放話發文帳號的是電競姐姐Miss韓懿瑩。（圖／翻攝自微博）

▲發文稱郭碧婷拖累隊友，「把隊內表現最好的電競姐姐Miss給送走了」，帳號出自電競姐姐Miss韓懿瑩。（圖／翻攝自微博）

Miss韓懿瑩親自拍影片道歉。她解釋自己10幾年來，在網上有很多大大小小的社群帳號，而且並非完全由自己來掌控，推測是這次參加節目，支持她的人想要表達自己情緒的內容，這件事情的發生，是整個團隊的「謎之操作」，她自己也不能接受。她強調自己對貼文並不知情，不過批評文瘋傳後，她第一時間向郭碧婷本人道歉，也向大眾致歉，並說自己會反省。

▲▼郭碧婷被指拖累隊友，網傳放話發文帳號的是電競姐姐Miss韓懿瑩。（圖／翻攝自微博）

▲Miss韓懿瑩拍影片道歉，表示已經向郭碧婷道歉，並解釋很多帳號是團隊經營，不是她可以掌控。（圖／翻攝自微博）

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郭碧婷, 浪姐5

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