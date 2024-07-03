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夏語心放閃被情勒「有男友就退追」！　傻眼回擊：安靜離開就好

記者劉宛欣／綜合報導

自《大學生了沒》發跡的女星夏語心，近年來努力在戲劇圈耕耘，平時經常會透過社群與粉絲分享日常，近一個月以來她也頻繁更新與男友的互動影片，有部分較激進的粉絲似乎因此心生不滿，揚言她脫單就要退追蹤，她對此表達了無奈的心情，在Threads上發文直言「我安靜離開就好，不用告訴我」。

▲夏語心時常透過社群分享日常。（圖／翻攝自夏語心Instagram）

▲夏語心時常透過社群分享日常。（圖／翻攝自夏語心Instagram）

夏語心3日透過Threads寫下心聲，開頭就提到自己今年已經38歲，有穩定交往的對象很正常，並反問「我又不是什麼偶像，躲躲藏藏不承認要幹嘛？」並舉天后蔡依林為例，指出對方當年紅極一時時也有公開認愛，她認為自己本來就沒有遮掩，「在那邊大驚小怪不給祝福就算了，還特地私訊說要退追蹤…真的，安靜離開就好，不用告訴我」。

▲夏語心回擊部分激進粉絲。（圖／翻攝自夏語心Threads）

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▲夏語心回擊部分激進粉絲。（圖／翻攝自夏語心Threads）

夏語心跟男友相戀4年，近來頻繁在Instagram上更新與男友出遊、散步、品嘗美食的紀錄影片，小倆口越愛越高調，相關貼文底下也湧入不少網友詢問「有男友了嗎？」、「要掉粉了」，但她並未在類似留言下方直接回覆，而是另外發文直截了當地表達立場。

▲夏語心時常透過社群分享日常。（圖／翻攝自夏語心Instagram）

▲夏語心時常透過社群分享日常。（圖／翻攝自夏語心Instagram）

▲夏語心時常透過社群分享日常。（圖／翻攝自夏語心Instagram）

▲夏語心近來頻繁放閃。（圖／翻攝自夏語心Instagram）

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