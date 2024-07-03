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被封華人版「怪奇比莉」！　李澤瓏親揭私下真實個性

▲▼ 李澤瓏近來推出日語單曲《習癖》。（圖／avex taiwan提供）

▲ 李澤瓏近來推出日語單曲《習癖》。（圖／avex taiwan提供）

記者翁子涵／台北報導

曾在《明日之子》選秀聲名大噪的創作偶像李澤瓏，近來推出日語單曲《習癖》，她在大陸享有高知名度，於台灣、日本也有為數不少的粉絲，她開心表示：「這是人生第二次來到台灣，上次是2018年時來台遊玩，初來乍到樣樣東西都新鮮，當時在墾丁騎摩托車身心舒暢，最愛土鳳梨酥和芋頭蛋糕！」

▲▼ 李澤瓏外型鬼靈精怪。（圖／avex taiwan提供）

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▲▼ 李澤瓏外型鬼靈精怪。（圖／avex taiwan提供）

▲▼ 李澤瓏近來推出日語單曲《習癖》。（圖／avex taiwan提供）

談到新歌，她解析「習癖」二字在講「壞毛病」、「戒不掉的老毛病」，而這整首歌都在講感情上思念的壞習慣，想要戒卻戒不掉的情形，被問是否也有這種壞習慣？她笑說：「感情方面不曾發生過，平常的壞習慣只有愛吃垃圾食物啦！」尤其，因為媽媽希望她吃得健康，平時在家都會特別準備飯菜，不過如果是工作出門，她就會偷偷亂吃，近日來到台灣宣傳，她自招吃了鹹酥雞、炸排骨飯等。

而雖然被定位成華人版「怪奇比莉」，看起來古靈精怪，但李澤瓏自認是個「完整的I人」，內向又害羞，「還好這次單曲跟MV都是在日本完成，大都會比較冷漠，沒什麼人關注、盯著看。」若在大家都知道她的地方拍攝，鐵定會被圍觀，她笑說：「我的個性會覺得很羞恥。」
 

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