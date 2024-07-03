品冠罕見「哭腫臉」模樣曝光！　出道29年首獻第一次淚崩了

▲品冠首次在家鄉開唱激動淚崩。（圖／種子提供）



記者翁子涵／台北報導

品冠上月底在馬來西亞雲頂舉辦《不如我們今天見》演唱會，這是品冠出道29年，首次在家鄉馬來西亞舉辦個人演唱會，他開玩笑說：「我的馬來西亞歌迷都說他們等我開唱，從青春期等到更年期了！這是我第一次回來，希望很快會有下一次！」品冠也為大馬演唱會專屬改編獻唱「四大天王組曲」，更為此排練了一段精彩舞蹈，還邀來老友「阿牛」陳慶祥擔任演唱會嘉賓，兩人在台上惹得觀眾笑聲不斷，並將全場氣氛炒到最高點。

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▲▼品冠為大馬演唱會專屬改編獻唱「四大天王組曲」。（圖／種子提供）



由於品冠非常重視在家鄉的首次個唱，在演出前一晚勤練吉他到凌晨一點，沒想到卻不小心摔斷自己的吉他，半夜緊急聯繫嘉賓阿牛救援，重視好友的阿牛，在演出當天準備了三把吉他讓品冠挑選成功救火，有趣的是阿牛回憶與品冠剛認識時還未出道，而當時品冠跟他說的第一句話，就是開口就跟他借吉他，而幾十年過去的今天，他依然帶著吉他來救援品冠，笑說兩人真是有著深厚的不解之緣。

演唱會尾聲以經典歌曲〈我以為〉、〈掌心〉、〈無可救藥〉、〈隨時都在〉等歌曲，感動著滿座每一位觀眾的心靈，歌迷還呼喚品冠專屬口號：「音樂沒有品冠、世界哪有溫暖。」惹得品冠感動不已難掩喜悅，在歌曲最後也不禁落淚。

他有感而發表示出道29年一直沒後悔做音樂，能夠一直做熱愛的事情是超級幸福的事情，也呼籲歌迷不要忘記點聽新歌〈哈囉〉，希望能繼續帶來更多好歌，也感謝歌迷不離不棄的支持，是歌迷讓這些音樂作品有意義，最後帶來安可曲〈不如我們今天見〉許願很快能再與大馬歌迷相見。