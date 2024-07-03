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「江坤俊在家完全失能」！劉藺秦吐結婚20年辛酸：我就是女工

江坤俊醫師被踢爆偷吃護理師，過去夫妻倆上節目的畫面也被翻出。（圖／翻攝自江坤俊醫師臉書）

▲江坤俊醫師被踢爆偷吃護理師，過去夫妻倆上節目的畫面也被翻出。（圖／翻攝自江坤俊醫師臉書）

圖文／CTWANT

名醫江坤俊素有「暖心名醫」稱號，更主持醫療健康節目，知名度相當高。怎料形象愛家的他，卻被踢爆與醫院護理師有不倫關係，甚至一起回公寓社區過夜。而過去夫妻倆共同上節目的畫面也被翻出，老婆劉藺秦抱怨江坤俊在家幾乎「失能」，什麼都不會做，自嘲「基本上我在家裡就是一個女工」。

江坤俊和老婆劉藺秦曾一起上《單身行不行》節目，談到2人戀愛13年、結婚超過20年，老婆劉藺秦抱怨江坤俊是生活傻瓜，什麼都不會做，回到家東西就亂丟，收拾東西或準備東西也不會，甚至拿抹布擦桌子也不知怎麼做。

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劉藺秦抱怨江坤俊在家「失能」。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

▲劉藺秦抱怨江坤俊在家「失能」。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

劉藺秦透露，有次桌子濕了她請對方弄乾，沒想到江坤俊竟拿吹風機吹，「因為他認為妳定義沒有講清楚，妳沒有告訴我說要多乾」，認為吹風機吹了可以完全乾，但抹布擦了還有點濕，難以想像連這個都不知道。

江坤俊坦承，老婆劉藺秦在家就會抱怨，「我只要照顧2個姓江的就夠了，什麼事都不用做，一個姓江的就是我、一個就是我女兒，我們什麼事就只會叫一句『媽媽』」，劉藺秦也無奈表示，女兒連學校東西壞了，也舉手跟老師反應：「叫我媽來修」，讓她變成一個女工。

劉藺秦在家要負責所有的家事。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

▲劉藺秦在家要負責所有的家事。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

劉藺秦解釋，她在家就是一個「工人」，負責所有的打雜，不解的是只要她不在家，父女可以把家事做好，但她一回來，所有東西就是完全「失能」，好像整件事都和他們無關一樣，感嘆江坤俊在家「沒有任何作用」。

對此，江坤俊緩頰，每個家都要有一個「定海神針」，「我覺得我是那個定海神針」，代表家人只要有他在就會覺得安全，結果這番話讓劉藺秦吐槽：「沒有明顯的感覺」。

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