元元指控張立東開黃腔「最近變硬」！　再爆他私下不專情：心好像分很散

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（4日）晚9點播出「女孩們寧可單身也別嫁！遇到這些男生有多遠閃多遠」，元元則直接點名張立東開黃腔的行為超NG：「我跟他錄外景玩遊戲，他故意把我撞出去，還說『元元妳還好嗎？我最近變得有點硬』。」張立東聽完也立刻做出解釋。

▲元元抱怨張立東愛開黃腔。（圖／中天綜合台提供）

張立東一聽氣得急跳腳，更指責元元話不能只說一半：「我關心她有沒有受傷，黃豪平就在旁邊說『最近跟立東撞到的人，非死即傷』，那是因為李易哥最近也被我撞到受傷，我才回說『對啊，我變蠻硬的，以前都被別人看得軟，覺得跟我玩一定贏，但現在連李易哥都輸我』，就這樣而已。」

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但元元還是不覺得自己會錯意，更點出張立東不太專情：「我跟他認識那麼多年，他外表看起來嘻嘻哈哈的，但私底下算是大男人，而且我也沒看過他真正喜歡過一個人，他的心好像分很散，怕跟他在一起，他會不會只喜歡妳一下下。」

▲張立東。（圖／中天綜合台提供）

另外，元元對媽寶男很頭痛：「我生日，他要故意騙媽媽沒有送我禮物，因為他媽媽會覺得他把錢花在女生身上，去吃飯他也會怕媽媽吃醋，故意對我冷淡，連一起出去買東西，大包小包也要推給我，不然他媽媽會氣我讓他拿重物。」主持人阿Ken聽完直搖頭：「她可能太愛自己的小孩，有點把小孩當男友，才覺得妳把他搶走。」





