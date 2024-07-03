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李英宏破天荒加盟BL劇！　一到試鏡現場「秒接演」原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

全球最大LGBTQ+BL影音平台GagaOOLala今夏將推出全新原創華語BL影集《彈一場完美戀愛 First Note of Love》，邀請到《莎莉》新銳國片導演練建宏執導，以電影製作的水準與視野詮釋音樂愛情喜劇，獻上BL劇處女作，兩位主演則邀來張豐豪與涂善存，近日又公開「水哥」李英宏加盟，更讓此劇受到矚目。

▲李英宏加盟《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲李英宏加盟《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

歌手出身的李英宏，以一曲〈台北直直撞〉紅遍全台，在YouTube創下近600萬點擊，並風光創下當屆金曲獎年度專輯、最佳台語專輯、最佳台語男歌手共三項大獎提名紀錄。2018年則因製作國片《誰先愛上他的》主題曲，首次鍍金獲得「金馬獎最佳原創電影歌曲」大獎殊榮。近年李英宏則多次挑戰跨足戲劇演出，從國片《我沒有談的那場戀愛》、影集《茁劇場－走過愛的蠻荒》，到今年的矚目國片《莎莉》中令觀眾驚豔的台客直男「阿豪」一角，都可以看到李英宏收放自如的本色演出。在即將於本（7）月6號登場的台北電影獎，李英宏更突破紀錄以《莎莉》入圍最佳男配角獎、最佳配樂獎兩項大獎，幕前幕後的多元才華再獲肯定。

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不過，沒想到李英宏破天荒加盟BL劇，過程也有如喜劇一般，原來當初他接到邀約後，馬上就試讀了劇本，認為內容相當有趣、深深受到吸引，怎料一到了試鏡現場，才發現導演竟是合作《莎莉》的練建宏導演，笑稱「二話不說就是給他接下來！」展現出對導演的力挺與十足信任，促成了二度合作。

▲李英宏加盟《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲李英宏二度合作練建宏導演。（圖／GagaOOLala提供）

而在新作品《彈一場完美戀愛》中，李英宏飾演一位露天音樂酒吧老闆「阿良」，擔任戲中支持男主角小海（張豐豪 飾演）勇敢追夢的重要角色。此外，李英宏更為戲接受了武打、下廚等特訓，將為粉絲帶來不同以往的驚喜表演。

▲李英宏加盟《彈一場完美戀愛》。（圖／GagaOOLala提供）

▲李英宏。（圖／GagaOOLala提供）

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