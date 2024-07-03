安心亞卸濃妝「38歲真實素顏曝光」　逆齡自拍照吸2千人狂讚

記者顧齊祐／綜合報導

女星安心亞近日在個人社群平台分享了一系列素顏美照，見她低調出現在咖啡廳，並寫道：「結束馬拉松式的工作狀態終於有了一天休假。」素顏狀態下可以看出她皮膚保養得相當細緻，彷彿凍齡，令粉絲超級羨慕。

▲安心亞皮膚保養相當良好，彷彿凍齡。（圖／翻攝自Instagram／@xinya_an）

29日安心亞在個人Instagram帳號發佈了多張照片，照片中她身穿全黑T恤、頭戴鴨舌帽，素顏出現在咖啡廳裡，可以看得出38歲的她，皮膚卻保養得十分完好，彷彿凍齡一般。她也透露自己正從忙碌的工作中得到休息，於貼文中寫道：「結束馬拉松式的工作狀態，終於有了一天休假，在咖啡廳重新恢復能量的時候，很感激自己所擁有的一切。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安心亞素顏與濃妝產生對比。（圖／翻攝自Instagram／@xinya_an）

安心亞素顏照一發，馬上吸引上千粉絲朝聖，網友紛紛留言：「素顏還是好正好正」、「這位女主角任何時候都好看」、「心亞素顏也自帶女神光芒」，素顏仍能保有仙女顏值，讓粉絲們都羨慕不已。

▲安心亞素顏對鏡俏皮吐舌自拍。（圖／翻攝自Instagram／@xinya_an）

安心亞近年來演藝事業不斷突破，除了握有固定主持的節目，去年更憑藉《牛車來去》首度入圍了金鐘影后，演技備受肯定，影視歌三棲的她，平時能否獲得好好休息，都讓粉絲們相當的關心。