龜梨和也爆情變！主播女友吐心聲「狀態真的很糟」…強吻醜聞壞事

記者陳芊秀／綜合報導

38歲日本男星龜梨和也爆情變！他1月與前美女主播田中美奈實爆出秘戀，且有意今年內結婚，雙方沒有否認緋聞，各界也送上祝福。然而女方近日在節目談感情觀，意外吐露「狀況真的很糟」，引發外界揣測雙方分手。

▲龜梨和也、田中美奈實爆情變。（圖／翻攝自日網）

田中美奈實近日在節目中，與離婚恢單的長谷川京子、剛新婚的西野七瀨聊戀愛話題。眾人聊到無法對另一半表達不滿的話題時，長谷川京子對田中美奈實說「你看起來是會直接說出來的性格，但有時會因為太重視對方而產生壓力」，令她贊同回答「對！因此最後還是會爆發出來。」

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▲龜梨和也、田中美奈實合作《Destiny》傳秘戀。（圖／翻攝自日網）

正值新婚的西野七瀨提出建議「珍惜你的人一定會珍惜你的」。而田中美奈實說，「每次我都會想『啊，原來是這樣啊』，但每次都處理不好，我果然是無法與人共存的人」，接著更說道「如果神能告訴我『就是這個人』，那就能省去很多無謂的事了」。面對長谷川京子形容她想太多，自嘲說：「別簡單地用一句『搞砸了』來概括，我的狀態真的很糟。」

▲田中美奈實（左）與長谷川京子（中）、西野七瀨節目合體聊戀愛話題，她的發言引發外界揣測與龜梨和也情變。（圖／翻攝自日網）

這段談話曝光後，日網揣測「田中美奈實的戀愛似乎不太順利啊。是不是已經和龜梨分手了」、「還以為田中美奈實和龜梨在交往，但從談話內容看來可能已經分手或保持距離了。她那麼漂亮卻總是很煩惱，真奇怪」。

原來龜梨和也曾被《週刊文春》爆料，去年12月和巨人隊的坂本勇人選手去東京港區的高級酒廊時，向女性服務員強迫要求接吻，被拒絕後還怒罵「為什麼不能和我接吻？」他剛傳新戀情就爆出負面消息，加上緋聞女友節目發言，能否如早前傳聞，在今年內升格人夫又出現變數。