名醫江坤俊愛家宣言翻車「男人有照顧家庭的責任」！　薪水全給老婆管

圖文／鏡週刊

江坤俊曾在《新聞挖挖哇！》中透露，他結婚之後，大部分的事情都讓老婆管，自己甚至連有多少存款都不知道，因為「薪水就直接進她（老婆）的戶頭」，他從來不看。江坤俊出新書也找了自己的老婆作伴，公開江家的家常料理，顯見夫妻如膠似漆之情，女兒則是學霸。

另有一則軼事，江坤俊多年來要求老婆換車無數次，因為原本老婆座駕的安全配備不夠齊全，讓他很沒有安全感；後來成功幫老婆換車，一家三口都相當滿意。

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▲由於口才好又算有料，江坤俊醫師常上健康節目，據說他能把醫學知識講得淺顯易懂。（翻攝自江坤俊臉書）

其他也有專訪形容江坤俊看診、開刀、錄影再忙，仍堅持花時間陪家人，每晚都跟老婆一起吃飯、陪女兒聊天，分享生活；對此，他說：「從小我爸就用身教告訴我『男人要負起照顧家庭的責任』。」

▲江坤俊是外科醫師，因細心解釋而且耐心回覆病患，醫病關係很好，還被稱為「暖心醫師」。（翻攝自江坤俊臉書）

事業方面，江坤俊自己則是還在長庚任職時參加《醫師好辣》節目錄影，因為講話幽默、口條清晰，總能將艱深難懂的醫學知識，以淺顯易懂的方式傳達給觀眾，成了固定來賓。 此外，江坤俊同時經營社群網站，能講又能寫的他，歷來出過《一天一D》等書，甚至拿下《健康2.0》的主持棒，常受邀上許多電視節目接受訪談，知名度與曝光率都相當高，沒想到婚外的桃花也祕密地綻開。



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