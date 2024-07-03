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才子宮外孕痛失寶寶！賴薇如求子不成爆找「代理孕母」　本人親曝動向

記者孟育民／台北報導

女星賴薇如今年初與交往6年的富二代男友Royal（邱樂偉）結婚，夫妻近期倆積極做人，她3月做試管嬰兒，沒想到竟子宮外孕痛失寶寶。今遭週刊爆出，人在法國度假的她，對於求子不順，有意找代理孕母協助，對於消息賴薇如以及經紀人，稍早都做出回應。

▲▼賴薇如子宮外孕　母親節曬育嬰用品嘆：只缺真正的嬰兒。（圖／翻攝自Facebook／賴薇如 Doris）

▲賴薇如近期積極做人，傳有意找代理孕母。（圖／翻攝自Facebook／賴薇如 Doris）

根據《鏡週刊》報導，最近賴薇如放下工作，和老公前往法國度假1個月，她認為在身心靈愉悅的狀態下，或許能自然成功受孕。據她的閨密透露，如果赴法度假仍無法「做人」成功，返台後就會開始尋求代理孕母幫助。但是台灣《人工生殖法》相關法令仍在修定，代理孕母也還有爭議，不少人都只能在國外進行，而賴薇如也積極參考各界說法，想赴美試試。

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▲賴薇如富國島辣曬比基尼　子宮外孕痛失寶寶：人生沒有過不去的坎。（圖／翻攝自賴薇如臉書）

▲賴薇如。（圖／翻攝自賴薇如臉書）

稍早，賴薇如否認和老公出國做人：「我是拋家棄狗，沒有跟另一半出國喔！這趟旅行沒有和老公，是和好友們，也不是去法國找代孕。」至於是否未來會考慮赴美找代理孕母？她則表示：「未來不確定、不肯定！ 不敢說！」而經紀人回應：「謝謝大家關心，賴薇如是跟朋友的私人行程 ，老公沒有去，未來的事情不清楚。」
 

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