魯蛇才有的福利！考試不及格、離職失業者　搶先看王淨新片

記者蕭采薇／台北報導

《鬼才之道》自北影節神秘場後，好評口碑炸裂，全場歡聲鼓掌數十次以上，許多人離場時眼眶泛淚。王淨飾演的菜鳥鬼同學一事無成、沒有才華。電影公司也將舉辦「同學不用努力場」特映活動，學生只要有不及格的考卷、成績單，或是延畢、退學通知單，社會人士出示離職證明或失業補助證明，即可在台北、台中、台南、高雄活動戲院免費搶先看。

▲王淨（上）在《鬼才之道》中飾演一事無成的菜鳥鬼。（圖／牽猴子提供）



導演徐漢強花了兩年以上的時間與編劇蔡坤霖一起打磨《鬼才之道》劇本，他強調這是一部很個人、屬於自我的故事。徐漢強表示，自己為什麼會對鬼片裡面的鬼莫名感到同情，也是他想到這個故事的原因，「我們都是使盡渾身解數在想辦法讓別人肯定，但這個肯定到了後來，已經把自己弄到面目全非了，這是我在這個故事當中很想要嘗試詢問的問題，到底什麼是被看到？」

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徐漢強接著解釋：「我們到底要被看到什麼地步才願意善罷甘休？」他更透露，自己從小就被家人期望有一天可以出人頭地，「對我來講，最可怕的鬼故事就是我好像必須要被看到，不然我就等於不存在。」

▲百白（左）和瘦瘦（右）暖心分享《鬼才之道》引共鳴之處。（圖／牽猴子提供）

在《鬼才之道》中厲鬼們努力嚇出名堂成為都市傳說，一個個使出必殺技逗樂不少觀眾，但也有人看完電影哽咽表示：「大家都在笑的時候，其實我哭了。」男主角陳柏霖說：「我覺得每一個年齡層都可以在《鬼才之道》裡面找到有共感和共鳴的地方，尤其是在這個網路時代。」

▲張榕容（左）從光鮮亮麗的「鬼后」，退居成為落魄沒人關注的鬼。（圖／牽猴子提供）

主演之一的瘦瘦同感表示：「在這個用盡全力搏眼球和觸及率的世代，似乎格外發人省思。我們必須成為特別的誰嗎？如果沒有才能，就不值得存在和被愛嗎？」看第二次仍淚流滿面的百白也暖心分享：「希望看完電影後的你，可以喘口氣、稍稍地停下來，回望那個筋疲力竭的自己，告訴他未必需要出類拔萃才能成為那個最棒的自己，你的存在本身，就已經是世界上最美好的存在了！」《鬼才之道》2024暑假檔8月7日上映。