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路雲退SF9認了「因為貪心」　衝刺演員事業：就算被罵也要挑戰

記者劉宛欣／綜合報導

路雲、趙怡賢主演古裝韓劇《朝鮮婚姻大作戰》將在3日晚上11點於東森戲劇台首播，該劇講述漢陽「最年輕狀元」沈炡㥥（路雲飾）被公主相中成為附馬，卻在大喜之日喪偶，於是以鰥夫身份生活了8年，期間不但仕途受阻，還必須強制守貞。某天王命他在2個月內促成3個怨女出嫁，成事就還他單身，因此他找上年輕寡婦、最強媒婆鄭順德（趙怡賢飾）合作，意外為彼此牽起紅線。

▲《朝鮮婚姻大作戰》將在3日晚上11點於東森戲劇台首播。（圖／東森戲劇提供）

▲《朝鮮婚姻大作戰》將在3日晚上11點於東森戲劇台首播。（圖／東森戲劇提供）

路雲繼《戀慕》後時隔2年再度演出古裝劇，他表示這次作品題材新穎，並自謙不擅長拍攝史劇，但有強烈征服慾望，望得到認同，直言「就算被罵我也會勇於挑戰，更加努力。」該劇是路雲退出SF9後播出的首部作品，他坦言「因為貪心想把演員這個職業做得更好，才選擇離開團體。」但他也提到與成員的互動如常，沒有改變。

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▲《朝鮮婚姻大作戰》將在3日晚上11點於東森戲劇台首播。（圖／東森戲劇提供）

▲路雲退團專注在演員事業上。（圖／東森戲劇提供）

路雲笑言自己與角色個性完全相反「炡㥥是憤世忌俗，不懂得與人相處的天才，精神狀態和情感好像停留在17歲」，私下的他不太會展露負面情緒，在感到不開心之前，就會先調整好心情。為詮釋好角色，路雲表示「他不像一般電視劇的男主角，所以我嘗試用可愛的方法來詮釋，為了看起來比較可愛，增胖了3公斤左右。」

憑著《殭屍校園》走紅，被封為「最美班長」的趙怡賢，在《朝鮮婚姻大作戰》中飾演雙重身分（寡婦與媒婆），她表示「在身份間轉換並不困難，相當有趣，妝髮造型都變成另一個樣子，好像扮演兩個角色，但依舊是鄭順德，我很樂在其中。雖然沒有當過媳婦，但我覺得演媳婦的角色時很舒服，詮釋紅娘角色時，路雲會刻意營造緊張的氣氛，我也盡力展現外放的一面，在拍戲過程中，我覺得個性變得更加開朗。」。

▲《朝鮮婚姻大作戰》將在3日晚上11點於東森戲劇台首播。（圖／東森戲劇提供）

▲趙怡賢在劇中有雙重身分。（圖／東森戲劇提供）

談及與路雲的合作，趙怡賢稱讚「路雲是個非常溫暖、開朗、有愛心的哥哥！」兩人有著30公分最盟身高差，趙怡賢劇中展現刁鑽潑辣、鬼靈精怪的性格，她表示「在看到劇本前，因為是史劇而感到壓力，但讀完劇本後，發現鄭順德這角色非常吸引人、很可愛。」《朝鮮婚姻大作戰》7月3日起週一至週五晚間11點在東森戲劇台首播。

▲《朝鮮婚姻大作戰》將在3日晚上11點於東森戲劇台首播。（圖／東森戲劇提供）

▲趙怡賢讚劇中自己飾演的角色可愛。（圖／東森戲劇提供）

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路雲, 趙怡賢, 朝鮮婚姻大作戰

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