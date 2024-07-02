房業涵宣布遷完戶籍！　「愛的視角照」甜蜜曝光

記者王靖淳／綜合報導

「美女主播」房業涵上個月宣布，自己已和圈外醫生在峇里島完成婚禮，同時也在文中附上兩人的甜蜜婚紗照，貼文曝光後，吸引不少人朝聖按讚，以及留言表達祝福。為此，她今（2）日再度透過社群發文，透露自己已經遷完戶籍。

▲房業涵會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／房業涵Mena）



房業涵分享一張疑似由老公掌鏡拍攝的照片，她身穿一件黑色的無袖上衣，戴著精緻的耳環及項鍊，將長髮自然垂落，完美展現她優雅且不失時尚的形象。房業涵坐在一間餐廳的餐桌前，面前擺著一份精緻的餐點，她看向鏡頭露出招牌的甜美笑容，同時也在文中寫道：「遷完戶籍了。」並附上一個慶祝的表情符號。

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▲房業涵發文透露遷完戶籍了。（圖／翻攝自Facebook／房業涵Mena）

事實上，房業涵6月22日才在社群分享婚紗照，透過她PO出的照片可見到，她與圈外男友在眾多好友的見證下，圓滿舉行婚禮。為此，房業涵甜蜜表示，老公的個性低調且非常疼她，這場浪漫的海外婚禮讓她很感動，她透露之後會在台灣宴客，同時也不忘感謝所有照顧他們的長輩及親友，希望大家能夠一同感受幸福。

▲房業涵日前公開結婚的喜訊。（圖／翻攝自Facebook／房業涵Mena）