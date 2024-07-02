謝金燕「不要覺得我好欺負」！　罕見動怒內幕全說了

記者王靖淳／綜合報導

女星謝金燕日前在大陸節目《乘風2024》（浪姐5）中挑戰失敗，無緣加入12人成團，她事後在社群寫下長文告別，不過過程中卻有傳聞指出她稱「長沙再也不見」。為此，謝金燕今（2）日在社群發文駁斥謠言，同時也嚴肅表示：「不要覺得我好欺負！」

▲謝金燕日前到大陸參與節目《乘風2024》（浪姐5）。（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

透過謝金燕秀出的新聞截圖畫面可見到，她用紅筆圈出內文，強調自己從來沒有說過這樣的話，接著更嚴肅表示：「你們也太瞎，不要老覺得我好欺負！」事實上，謝金燕最近才發文寫下《浪姐5》落敗的心聲，她認為成功與否並不重要，重要的是從過程中獲得的一切，真正的強大來自於內在的堅韌與自我肯定，而非外在的標籤與定義。

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▲謝金燕嚴肅表示：「不要老覺得我好欺負。」（圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

謝金燕在文末感謝自己的勇敢，並以幽默的方式說明她在這趟挑戰中的成長：「這一趟我長大了，就大了3歲不能再多了。」同時也附上4張燦笑的側拍照。昨（1）日她更發文透露自己要回家了，同時也秀出自己在機場的自拍照，向長沙的粉絲感性道別：「感謝姐寶們給姐的愛。長沙，我們下次再見囉！」