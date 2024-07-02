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光劇本就寫2年！李崗舞台劇處女秀藏亮點「讓觀眾捨不得尿尿」

記者黃庠棻／台北報導

導演李崗首次監製的舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》改編自台日混血作家一青妙小說，講述作者父親身為基隆礦業顏家長男娶回日本平民妻，身份、文化認同和階級差異。同時，邀來蔭山征彥、大久保麻梨子、一青妙、伊正、方文琳、陳家逵等人主演。

▲李崗舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會）

▲李崗監製舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會）

李崗擅於敘述大家族的故事與歷史的發展脈絡，這一次決定將「基隆顏家」的故事搬上舞台，透露光是劇本誕生就花了2年時間，沒想到2019年上映時遇上疫情攪局，讓他忍不住感嘆「舞台劇不像電影可以等，因為我們不是劇團，也拿不到場地，第一次演出很轟動才能登上國家劇院。」他坦言當時完全賠錢在做，「碰到疫情真的很慘，真的很不甘願！」

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▲李崗舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會）

▲《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》劇本花了李崗2年時間完成。（圖／財團法人影想文化藝術基金會）

所幸，李崗的舞台劇處女秀《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》首演一砲而紅，2024年確定第三度加演，電影導演出身的他，巧妙地將舞台劇加入電影結構，他表示「電影會用很多方法，讓觀眾捨不得離開撒泡尿，我設計的每個章節都有作用，角色有衝突與形成，一段段起承轉合都很緊湊、都有相關，拴著觀眾不能走，想看下面怎麼發展，這和一般舞台劇純表演不太一樣。」

▲李崗舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》。（圖／財團法人影想文化藝術基金會）

▲蔭山征彥（左）與大久保麻梨子（右）飾演夫妻。（圖／財團法人影想文化藝術基金會）

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》講述基隆礦業大家族長男顏惠民（蔭山征彥 飾）經歷動盪時代，因家族與父親期待踏上日本求學之旅，娶回銀座平凡店員一青和枝（大久保麻梨子 飾），女方婚後才發現原來自己嫁入台灣五大家族之一的顏家。一場看似羅曼蒂克的異國戀情，各自懷著想被國家認同、想被家庭認同的複雜心理，彼此以不同的方法找尋那個年代屬於自己的位置。將於9月6日至8日登上臺北國家劇院，10月5、6日移師臺中中山堂，12月7、8日將於高雄衛武營歌劇院全台巡迴演出。

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李崗, 時光の手箱：我的阿爸和卡桑, 蔭山征彥, 大久保麻梨子, 一青妙, 伊正, 方文琳, 陳家逵

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