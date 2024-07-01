金曲獎出包！　台視列5聲明「熱狗表演麥克風失聲」關鍵原因曝光

記者孟育民／台北報導

第35屆金曲獎6月29日在台北小巨蛋圓滿落幕，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑擔任典禮主持人。不料今年風波不斷，其中MC HotDog熱狗表演到一半，連換了3次麥克風都沒聲音，直接喊卡的同時，他當場下跪：「再給我一次機會！」尷尬的場面也是35年來罕見的情況，稍早主辦方台視再次發5點聲明，更解釋整件事情的來龍去脈，並已向熱狗表達歉意。

▲MC HotDog熱狗表演麥克風突故障。（圖／翻攝自LINE TV）。



台視聲明如下

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一、 「第35屆金曲獎頒獎典禮」轉播工程作業龐雜，融合國內各專業協力廠商共同參與，其中成音工程設備委由「穩立舞台音響燈光工程有限公司」負責，6月29日當晚頒獎典禮演出前，經穩立工作人員檢查麥克風電量為滿格，但在演出開始時，即發現聲音無法傳輸，因此立即啟用備援麥克風，卻因現場工作人員將備援麥克風編號回報錯誤，導致現場音控人員未能正確操作相對應之音軌，致使現場成音出現異常，雖經及時改善補救但仍造成遺憾。

二、 本公司為本屆金曲獎承辦單位、責無旁貸，已於第一時間向演出嘉賓MC HotDog熱狗表達歉意，並詳細說明事件原委，也感謝MC HotDog熱狗的諒解。

三、 為確保典禮順利進行，本公司事前均嚴格要求穩立公司及現場音控人員，對於每組表演嘉賓的麥克風在彩排時進行各項設定，每位表演嘉賓的麥克風皆為專用且無重複，完全符合正式演出所需之設定，為因應突發狀況亦有備援麥克風。

四、 《金曲獎頒獎典禮》為華語流行音樂界最大盛事，本公司去年（112年）12月即著手規劃，全體工作團隊全力以赴，更感謝許多國內外幕前幕後音樂人排除萬難、共襄盛舉。本公司未來在大型典禮轉播作業設備調配及事前檢查也將更加嚴謹，對於協力廠商更將嚴加篩選，避免類似事件再次發生。

五、 針對各界對35屆金曲獎典禮製播之批評及建議，本公司將虛心檢討，並做為未來承辦相關活動改進之參考，也感謝各界的支持及指教。

