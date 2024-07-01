ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎出包！　台視列5聲明「熱狗表演麥克風失聲」關鍵原因曝光

記者孟育民／台北報導

第35屆金曲獎6月29日在台北小巨蛋圓滿落幕，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑擔任典禮主持人。不料今年風波不斷，其中MC HotDog熱狗表演到一半，連換了3次麥克風都沒聲音，直接喊卡的同時，他當場下跪：「再給我一次機會！」尷尬的場面也是35年來罕見的情況，稍早主辦方台視再次發5點聲明，更解釋整件事情的來龍去脈，並已向熱狗表達歉意。

▲▼第35屆金曲獎，串場表演，MC HotDog熱狗，麥克風故障。（圖／翻攝自LINE TV）。（圖／翻攝自LINE TV）

▲MC HotDog熱狗表演麥克風突故障。（圖／翻攝自LINE TV）。

台視聲明如下

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、 「第35屆金曲獎頒獎典禮」轉播工程作業龐雜，融合國內各專業協力廠商共同參與，其中成音工程設備委由「穩立舞台音響燈光工程有限公司」負責，6月29日當晚頒獎典禮演出前，經穩立工作人員檢查麥克風電量為滿格，但在演出開始時，即發現聲音無法傳輸，因此立即啟用備援麥克風，卻因現場工作人員將備援麥克風編號回報錯誤，導致現場音控人員未能正確操作相對應之音軌，致使現場成音出現異常，雖經及時改善補救但仍造成遺憾。

二、 本公司為本屆金曲獎承辦單位、責無旁貸，已於第一時間向演出嘉賓MC HotDog熱狗表達歉意，並詳細說明事件原委，也感謝MC HotDog熱狗的諒解。

三、 為確保典禮順利進行，本公司事前均嚴格要求穩立公司及現場音控人員，對於每組表演嘉賓的麥克風在彩排時進行各項設定，每位表演嘉賓的麥克風皆為專用且無重複，完全符合正式演出所需之設定，為因應突發狀況亦有備援麥克風。

四、 《金曲獎頒獎典禮》為華語流行音樂界最大盛事，本公司去年（112年）12月即著手規劃，全體工作團隊全力以赴，更感謝許多國內外幕前幕後音樂人排除萬難、共襄盛舉。本公司未來在大型典禮轉播作業設備調配及事前檢查也將更加嚴謹，對於協力廠商更將嚴加篩選，避免類似事件再次發生。

五、 針對各界對35屆金曲獎典禮製播之批評及建議，本公司將虛心檢討，並做為未來承辦相關活動改進之參考，也感謝各界的支持及指教。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

推薦閱讀

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

男大生拿專輯擼下體！　「五大唱片喊告」聲明全文曝光

男大生拿專輯擼下體！　「五大唱片喊告」聲明全文曝光

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局

唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

男大生拿專輯擼下體！　「五大唱片喊告」聲明全文曝光

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金曲獎, 金曲35, 熱狗, MC HotDog

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 又一電影院熄燈！台南真善美劇院宣布「8／1結束營業」原因曝光
  2. 陳芳語一口氣「掰了過肩長髮」！　新造型亮相羞喊：剪斷煩惱絲
  3. 金曲獎出包！　台視列5聲明「熱狗表演麥克風失聲」關鍵原因曝光
  4. 婁峻碩鬆口登記結婚時間點！　五堅情5缺1爆解散「親揭內幕」
  5. 王星越被爆「謊報年齡、買情趣內衣」3大黑歷史！工作室火速闢謠喊告
  6. 啦啦隊正妹「少鹽」賠16萬成功解約！　前東家聲明全文曝光
  7. 金曲35收視率出爐！　最高點落在「吉那、張秀卿表演」73萬人觀看
  8. 翁馨儀出國氣到當場走人！　被女兒唸爆秒認錯：我被K.O
  9. 人氣AV女優七森莉莉曬「超仙婚禮穿搭」被讚滿分！　老司機全暈了
  10. 曾莞婷接手藍心湄《女大》時段！　再度澄清並非擠掉：她有她的地位在

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366