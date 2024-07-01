沈春華「金曲看到捨不得關」！　驚呆草東經紀人感言：一群人的力量

記者高語璠／綜合報導

第35屆金曲獎日前圓滿落幕，不過典禮途中爭議不斷，引發外界討論。其中資深主播沈春華透過臉書寫下看法，文中除了提及草東沒有派對、MC HotDog等人之外，更向大家喊話：「如果沒有流行音樂，我們的生活必然少了許多活水，為自己激起心中的浪花。」

▲沈春華寫下對於金曲35的看法 。（圖／翻攝自Facebook／沈春華 Live Show）

沈春華坦承對於這次金曲獎的得獎者、入圍者都不太認識，但仍對典禮散發出來的氛圍給深深著迷，甚至看到凌晨都捨不得關掉。她分享道當揭曉「最佳樂團獎」時，腦中不停思索草東沒有派對會是什麼音樂風格，這時一名酷酷的女孩走上台，拿著獎杯說「在我們心中，『草東沒有派對』從來都不是只有站在舞台上演出的四個人，而是所有齊心參與這六個字的每個人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沈春華對草東得獎感言印像深刻。（圖／翻攝自LINE TV）

沈春華指出這名女孩在台上說出了至少30個名字，過程中沒有看小抄，沒有停頓，「她不想漏了任何一個想感謝的人」，不禁感慨「一群人的力量，是這個音樂世代的力量」，後來她才得知，這名女孩是草東沒有派對的經紀人，「難怪她如此瞭然於胸，難怪她提到已逝鼓手凡凡的時候，忍不住潰堤」。

此外，沈春華還提到現場轉播事故，認為就像MC HotDog 所說的「這就是現場的真實與魅力」，有感而發表示「我不是音樂人，但每次看金曲獎還是很感動，為『金曲35』致敬！為音樂人致敬」。

▲面對轉播擦曲，沈春華認同MC HotDog 所說的「這就是現場的真實與魅力」。（圖／翻攝自LINE TV）

【沈春華全文】

「金曲35」的得獎者和入圍者，我必須坦承大都不認得，但無損我對整場典禮強力旋轉出的氛圍深深著迷。

我從朋友的生日宴回家後，看台視午夜的重播，一路看到凌晨四點，捨不得關機。



已臻國際水準的金曲轉播，等於是將台灣樂壇的澎湃量能集中在一個夜晚，無論對歌手/樂團 識與不識，這都是擁抱時代音樂的饗宴，不容錯過。



揭曉「最佳樂團獎」時，我還在努力思索「草東沒有派對」是什麼風格路線？

一位酷酷的女孩上台領獎，她平靜又充滿張力，我又思索「她是誰？」一開口她就點出音樂創作路上的孤獨和陪伴：

「在我們心中，”草東沒有派對”從來都不是只有站在舞台上演出的四個人，而是所有齊心參與這六個字的每個人…」。



然後這位又抒情又搖滾的女孩，在台上說出了至少30個名字，我驚呆了，沒有看小抄，沒有停頓，她不想漏了任何一個想感謝的人。

一群人的力量，是這個音樂世代的力量。



後來我才知道台上的女孩是「草東沒有派對」的經紀人，難怪她如此瞭然於胸，難怪她提到已逝鼓手凡凡的時候，忍不住潰堤…



今年金曲「特別貢獻獎」頒給已逝創作才女鄭華娟，以及為台灣流行音樂編曲無數的劉清池老師。

他們兩位大師的作品更貼合我們資深樂迷成長的年代。

鄭華娟的夫婿特地從德國來台領獎，歌迷很窩心；80歲的劉清池老師親自出席盛會，場面皆溫馨感人。



如果沒有流行音樂，我們的生命必然少了許多活水，為自己激起心中的浪花。「金曲35」如同所有的現場轉播，總會

有一些小狀況，但「最佳男歌手」得主MC HotDog 說得好，這就是現場的真實與魅力。

人生不會，也無須一帆風順，音樂創作很多時候都是在挫折和困頓中被激發的。今年許多引發共鳴的作品，不管有無得獎，不都是寫出了這一代人的心聲嗎？



MC HotDog 演唱結束時，李導播為他在銀幕打出這句

「其實我們每一個人都是藝術家，因為活著本身就是一門藝術」！



我不是音樂人，但每次看金曲獎還是很感動。

為「金曲35」致敬！為音樂人致敬！