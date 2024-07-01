《黑暗榮耀》金赫拉遭扯霸凌案消失　「染黑燙泡麵捲」造型全變了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金赫拉在舞台音樂劇磨練多年，2023年出演《黑暗榮耀》聲名大噪，怎料，知名度剛打開，她馬上就被爆料曾經霸凌同學，案件反轉又反轉，她的形象因此大傷，幾乎消失於螢幕前。近日，她難得更新IG貼文，頂著一頭泡麵捲髮，很快就引起討論。

▲▼《黑暗榮耀》金赫拉難得更新近況照，把頭髮染黑燙成泡麵捲。（圖／翻攝自金赫拉IG）



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金赫拉陷入霸凌疑雲後，官方IG帳號幾乎等於停擺經營，直到近期她宣布與美國經紀公司合作，正在準備進軍海外，才久違更新IG限時動態，過去也曾發出來台看張學友演唱會的近況。

近日，金赫拉難得露臉，貼出2張把頭髮留長的照片，上一部作品《驅魔麵館2》她剪成俐落短髮，還染成大金髮，現在她把髮色染黑，並燙成泡麵捲，氣色看起來好很多，照片並未寫下任何文字，仍希望大批粉絲湧入寫下應援話語，並稱讚「姐姐美到像在拍畫報」。

▲金赫拉過去的造型比較強勢。（圖／翻攝自金赫拉IG）



金赫拉在2023年9月爆出霸凌事件，與受害者各執一詞，一度被《Dispatch》爆出她向受害者道歉的錄音檔，形象跌落谷底，直到4月，經紀公司才發文宣布「與被害者見面後整理了過去的記憶，度過了彼此理解的時間，決定為彼此的生活應援」，事情算是告一段落。