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《順風》金成恩結婚！義燦淚喊：小時候是美月保護我，我該放手了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金成恩曾在1998年出演鄉土劇《順風婦產科》，她飾演調皮搗蛋的孫女「朴美月」，可愛超萌的演技至今還歷歷在目，但其實隨著時間過了26年，她也已經33歲，30日嫁給圈外老公，同劇演員飾演「金義燦」的金成敏到場祝賀，他感性地說著：「隨著時間流逝，那時候牽著媽媽的手來到拍攝現場的小女孩，現在已經從20歲長大到30歲。」一席祝詞令人動容。

▲▼ 《順風》金成恩30日在首爾結婚。（圖／翻攝自xportsnews）

▲《順風婦產科》金成恩30日在首爾結婚。（圖／翻攝自xportsnews）

「美月」金成恩因戲劇《順風婦產科》打開高知名度，但她的戲劇道路並沒有外人想像得容易，數10年來因該角色形象太強烈，導致她的演藝生涯處處碰壁。已經不在螢幕前工作的她，30日在首爾舉辦婚禮，她身穿一襲平口緞面白色禮服，露出甜美笑容勾著新郎步入禮堂。

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同劇演員金成敏當年飾演「金義燦」驚喜到場，他感性地說著：「那時候我很酷地答應了婚禮祝詞我來講，但其實要說什麼話，我苦惱了很久，在妳這麼重要的日子，把祝詞工作交給我，雖然還做得不夠好，但我很感謝也會努力做好的。」4年前他也在同個婚禮場地結婚，如今換他被邀來美月的婚禮，意義更加重大。

▲飾演「義燦」的金成敏到場。（圖／翻攝自xportsnews）

▲飾演「義燦」的金成敏到場。（圖／翻攝自xportsnews）

金成敏回想起兩人的成長時光有著相似的經驗，「《順風婦產科》結束之後在我們成長為人以前，我們沒那麼經常聯絡，現在想想，早知道在戲劇結束後我們常聯絡就好了，妳在長大的這段期間也度過了一段辛苦的時間，而我與妳有著類似的經驗，也許我們可以稍微成為彼此的一點慰藉，對彼此的事情深有同感，並獲得一點點安慰。」兩位演員有著相同的辛苦談，都因為「義燦」、「美月」形象過於強烈，在演技上遇到低潮。

▲「義燦」金成敏感性說著：「。（圖／翻攝自SBS）

▲「義燦」金成敏感性說著：「小時候是美月保護我，而現在我該放手了。」（圖／翻攝自SBS）

當年金成恩還牽著媽媽到的手來到《順風婦產科》片場，如今她已經從20歲少女長大成30歲人妻，金成敏感性地說「我們一起度過的時間，對我來說真的是很棒的回憶，有心累的時候也有開心的時候」，他不忘向新郎喊話：「我們家成恩是一位很好的人，很常假裝沒受傷、裝得很酷，但其實是常常會受傷的人，希望你在旁邊好好照顧她，小時候我守護了成恩，不對，是美月保護我才對，而現在我該放手了，請你照顧好她。」

▲順風婦產科》金成恩結婚。（圖／翻攝自金成恩IG）

▲《順風婦產科》金成恩結婚。（圖／翻攝自金成恩IG）

金成敏感言超催淚，令人想起《順風婦產科》當年戲劇裡的內容，義燦被弄哭時，美月第一個跳出來保護他，如今美月長大了，換義燦守護著她，全場都紅了眼眶。

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金成恩, 順風婦產科, 義燦

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