罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

記者張筱涵／綜合報導

《青春有你3》出身的大陸男星蔣智豪年僅28歲，飽受肺癌折磨已經離開螢光幕許久，最後一次更新近況是在今年4月，6月30日時坦承病情不樂觀，轉移到腦膜後不停復發和加重，腦實質腫瘤也變成多發，不論身心理還是經濟都已經是龐大的負擔。

▲蔣智豪飽受肺癌折磨。（圖／翻攝自微博／蔣智豪）



蔣智豪6月30日在微博分享身體近況，坦承病情並不樂觀，腦膜轉移並且一再覆發加重，腦實質腫瘤也變成多發：「經常頭痛到想要結束一切，行動能力也在慢慢變差。」無論是在經濟上還是心理上，都已經覺得難以承受，對於後續的治療也再次陷入迷茫。

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▲蔣智豪行動能力慢慢變差。（圖／翻攝自微博／蔣智豪）



心中抱持著還有希望回到正常生活，蔣智豪有一段時間忍著不去做檢查，也不想承認這就是人生結局，看到身邊和世界美好的一切，他不想輕易放棄：「媽媽輸了，但是媽媽肯定不想我輸。」因此，他懇求大家能給予幫助，配圖是最新的檢查結果，且目前需要人民幣30萬元（約台幣150萬元），至截稿前為止，已經募得20萬9113元（約台幣104萬5565元）。

▲蔣智豪檢查報告。（圖／翻攝自微博／蔣智豪）

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