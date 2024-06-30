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金曲獎／林俊逸無緣拿歌王星友齊打氣　「曾國城超暖1舉動」力挺！

記者蔡琛儀／台北報導

歌手林俊逸入圍本屆金曲台語歌王，也是他睽違32年再度踏進金曲殿堂，雖然最後遺憾並未奪獎，典禮後他和工作人員一起吃感謝宴，包括綜藝天王曾國城、郎祖筠、林逸欣、呂紹齊等人也都來給他加油打氣。

▲▼林俊逸金曲後感謝宴。（圖／媒體棧提供）

▲▼林俊逸金曲後感謝宴，一票好友包括林逸欣、郎祖筠等人都到場。（圖／媒體棧提供）

▲▼林俊逸金曲後感謝宴。（圖／媒體棧提供）

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林俊逸發文表示：「參加完音樂人的年度大趴，一覺醒來，這一個多月像夢一般美好。」透露自己一個多月瘦了5公斤，只為了能塞進禮服，「雖然期間沒有餓過一餐，但好多平常愛吃的想吃的都沒吃，典禮結束之後，我終於可以短暫放肆一餐。」

而他昨晚來不及上台發表的感謝致詞，也透過臉書發文傳達，感謝所有工作人員、唱片公司的幫忙，還有曾國城「最後一刻」協助訂到感謝宴場地，以及專輯製作人王若涵：「謝謝妳傾盡全力又無怨無悔的，在音樂上，也在生命裡，幫助我，謝謝妳。」

▲▼林俊逸金曲後感謝宴。（圖／媒體棧提供）

▲林俊逸金曲後感謝宴曾國城也出席。（圖／媒體棧提供）

他也說：「身為一個歌手，無論到世上哪個地方表演，總有一群不離不棄的逸米在台下支持我，謝謝你們。」坦言入圍就是肯定，自己沒有什麼太大的得失心，「更何況，應該沒人是為了得獎才做音樂吧！而每趟旅程，總要留下一點美好的懸念，昇華成下趟旅程的確幸。昨晚之後，地球照常運轉，恭喜所有的得獎人，而我繼續努力，尋求我的五度六關。」

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