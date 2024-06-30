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金曲獎致敬李玟「14秒琴聲藏洋蔥」　彈奏者是她…歌迷認出天后的歌

記者陳芊秀／綜合報導

第35屆金曲獎於昨日（29）舉行頒獎典禮，今年在緬懷音樂人環節時，依序出現已故音樂人的照片。而搭配影片的鋼琴聲，是由歌手藍又時演奏，畫面出現李玟時，歌迷聽出鋼琴旋律是李玟的歌曲。

▲▼金曲獎緬懷已故音樂人，出現李玟時琴聲藏洋蔥。（圖／翻攝自LINE TV）

▲金曲獎緬懷已故音樂人，出現李玟時琴聲藏洋蔥。（圖／翻攝自LINE TV）

藍又時分享金曲35緬懷音樂人的片段，表示自己彈奏的這段鋼琴，代表著最大的敬意，沒有技巧，只有情感，「不論大家對於這次的金曲獎致敬，帶有何種的觀點或思維，我真的都能理解。但我想說的是，這次金曲獎的紀念影片，我僅僅用最真誠的心，和最深的思念來彈奏這段鋼琴，尤其是最後那句：『是我暗示你我有多麼……委屈……』，我們，真的都好想你。」

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▲▼金曲獎緬懷已故音樂人，出現李玟時琴聲藏洋蔥。（圖／翻攝自LINE TV）

▲金曲獎緬懷已故音樂人，鋼琴由藍又時彈奏。（圖／翻攝自臉書）

▲▼金曲獎緬懷已故音樂人，出現李玟時琴聲藏洋蔥。（圖／翻攝自LINE TV）

▲藍又時發文。（圖／翻攝自臉書）

原來李玟照片出現同時，琴聲是她的歌曲〈暗示〉的最後一句歌詞旋律「是我暗示你我有多麼委屈，你還不懂雨永遠不會停」。李玟的台灣歌迷會留言：「何厚華老師加上 CoCo，原本以為會是他們一起合作的〈再見一面〉，不過〈暗示〉這首歌也非常適合。妳的鋼琴演奏很美好，充滿情感。再次謝謝妳的用心！」

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