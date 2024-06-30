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Mc Hotdog熱狗奪歌王嗨聞「粉絲內衣」　罕見曝光婚禮進度！

▲▼MC HotDog熱狗喜獲金曲歌王殊榮。（圖／記者李毓康攝）

▲MC HotDog熱狗喜獲金曲歌王殊榮。（圖／記者李毓康攝）

記者翁子涵／台北報導

Mc Hotdog熱狗在今年金曲獎首度榮獲歌王寶座外，更以《樓上的房東》拿下最佳作詞人獎，可說是大豐收，結束典禮後，他馬不停蹄現身華山Legacy的「正宗華語金曲之夜」擔任驚喜嘉賓，現場飆唱經典夯歌《我愛台妹》，瞬間掀起全場最高潮，甚至還有粉絲丟內衣上台，他也開心拿起來聞，嗨喊：「我剛從金曲獎趕來，所以今天我要喝到明天早上。」喜悅之情溢於言表，雙喜臨門的他，被問及是否會和老婆補辦婚禮再添喜事？Mc Hotdog熱狗笑說：「如果有的話會跟各位報告。」

▲▼MC HotDog熱狗趕場出席華語金曲之夜演唱會。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼MC HotDog熱狗趕場出席華語金曲之夜演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼金曲歌王、最佳作詞人MC HotDog熱狗出席華語金曲之夜演唱會暨慶功訪問。（圖／記者李毓康攝）

Mc Hotdog熱狗和圈外女友目前已登記結婚，談及婚禮進度，他則說：「其實她也不喜歡辦婚禮，她也很怕麻煩，我們有講好暫時不辦婚禮，反正已經在一起很久，只是形式上的問題。」對於出道多年首度拿下歌王，Mc Hotdog熱狗受訪時笑說：「我相信自己的音樂是一個好專輯，能得到歌王是沒有想過，非常驚喜跟意外，謝謝評審對我的厚愛。」

雖然昨晚典禮演出遇到麥克風故障，但評審團主席陳子鴻也大讚他封王原因，正是他的表演感染力十足，對此，Mc Hotdog熱狗自豪地說：「我的演出真的是很好看，甚至比我錄音室作品更屌，雖然昨天發生演出事故，但我可能舞台經驗多，可以用很即興的身體反應渡過危機。」更感慨表示自己上次拿獎是17年前，「所以今年我好像是上天眷顧的男子。」

問及得獎後老婆反應？他開玩笑表示自己有收到訊息但不太想看，「她說她想要來找我喝酒，我說不要，我要自己出去喝。」熱狗也表示愛兒小熱狗有感性告白很以爸爸為傲，「蠻感動，他說他夢想是有一天我可以唱他的beat。」至於父子倆有無機會合作？他則說：「他還小才17歲，音樂創作還是看天份，看他以後的造化，沒有設想他的未來。」談及今年計畫，他則表示今年想放慢步調，沒有出專輯的計畫，以做演出為主。
 

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