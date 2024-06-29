金曲獎／LuLu三度掌金曲主持棒唱〈蘑菇濃湯〉　竟是陳鎮川填詞助攻

記者葉文正／台北報導

LuLu三度掌金曲主持棒引吭超紅兒歌〈蘑菇濃湯〉金曲35改編版顛覆開場，歌唱寓於主持的她不僅再度完美詮釋「LuLu Style」樹立金曲主持典範，在與王牌製作人陳鎮川帶領的典禮製作團隊「源活娛樂」天衣無縫巧妙搭配下，雙方聯手堪稱金曲最強夢幻組合，也是典禮好品質的黃金拍檔！

▲第35屆金曲獎頒獎典禮主持人Lulu 黃路梓茵。（圖／攝影中心攝）

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被封為「攬金專業戶」的金鐘最佳主持人LuLu黃路梓茵繼去年底主持金馬獎後再「譜」金曲，三度挑戰主持金曲獎的她今年開場表演再次顛覆大家想像，竟然選了現今紅遍兒童界的點閱千萬神曲〈蘑菇濃湯〉重新翻唱，以這首兒歌的改編版為金曲35揭開序幕！

▲LuLu開場演出造型。（圖／源活娛樂提供）

有別於以往正經八百的開場風格，LuLu跳脫過往模式並結合歌唱功力讓典禮開場顯得詼諧逗趣，不僅巧妙點綴輕鬆感，洗腦的旋律更增添童趣風，讓全場貴賓都跟著舞動，可愛又俏皮的開場表演彷彿告訴全場及收看典禮的觀眾，「現在最紅最夯的都在金曲35！」

提及會選〈蘑菇濃湯〉重新翻唱，LuLu透露：「除了自己喜歡童趣風的東西外，整體的曲風也很適合自己的演出風格，再加上與團隊討論後覺得選擇兒歌的概念與這次金曲典禮的開場白概念不謀而合，因為每一個音樂作品都像音樂人孕育出的小孩，用兒歌切入，可以說再適合也不過。」

正因為顛覆過往典禮開場表演型態，讓現場及坐在網路面前收看的觀眾好評如潮，直呼「太IN！完全可以，也太潮的開場，完全跟上流行！」事實上從這幾屆金曲頒獎典禮上LuLu 不按牌理出牌的主持風格，加上巧妙結合自身另一個歌手身分，把「音樂」主題如實烘托，讓主持人不再是畫龍點睛的串場角色，而是融入典禮中成為整體出色亮點！這也是LuLu主持多場典禮後為自身樹立起特有的主持風格，所謂的"LuLu Style"更成為大家在看典禮時期待看到的重點，也為典禮主持創下完美典範。

值得一提的是，這次〈蘑菇濃湯〉金曲35改編版的歌詞作詞人正是本屆金曲典禮製作團隊「源活娛樂」的大家長陳鎮川，同時身為知名作詞人的他曾幫阿妹、Jolin等人作嫁，堪稱是天后御用寫詞人，這次為了LuLu親自填詞，陳鎮川把製作典禮的創意想法加諸近歌詞，並與LuLu反覆討論，加入逗趣幽默的詞意，只為了讓主唱LuLu在台上活靈活現完美開場，提及LuLu與源活娛樂合作的淵源，雙方不僅合作過金馬主持，LuLu所參與的三次金曲獎全是是由源活娛樂包辦製作，這次金曲獎開場的表演獲一致好評。