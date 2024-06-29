張書豪求婚準備3000字誓詞「全背下」！前晚求救娜娜...緊張表情全被拍

記者孟育民／台北報導

藝人歐陽妮妮點頭答應嫁給張書豪，兩人穩交5年感情修成正果。妹妹歐陽娜娜特地從大陸飛回台灣見證幸福，在VLOG張書豪的求婚紀錄了過程，只見在前一天張書豪來找她會合，緊張的表情全被拍下，他說：「好恐怖啊，我有40幾個人，而且是雙方父母都會去，因為正常求婚其實不會！」

▲▼張書豪求婚前晚超緊張。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

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張書豪求婚前晚偷來找歐陽娜娜看求婚戒指，還不停尋求歐陽娜娜意見，坦言有精心設計內容，希望可以給歐陽妮妮驚喜，他說求婚誓詞高達3000字，「我背起來，我很努力的背，但是十分鐘會不會太久，我會努力！」歐陽娜娜對於姊姊即將轉換身份，心情充滿開心，特別從上海偷偷返台，一開始還和娣娣假裝人沒回來，「這計畫籌備半個月時間，我今天要拍記錄這一切，因為她是我們這一輩當中第一個。」

▲張書豪求婚誓詞準備超認真。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

到了求婚當天，大夥忙進忙出彩排，見到歐陽妮妮本人進場全部人都已就緒，但沒想到妮妮似乎早就知情，一下車就先補口紅，神情相當自在，在家人的見證下走向張書豪，張書豪講出已準備許久的求婚誓詞，全場都為之動容，更向歐陽妮妮承諾，10幾年的菸癮自己都可以戒掉，希望老婆可以相信他，以後很多誘惑都可以克服，不會被影響，「我你的好一定會有我理所應當的努力，你的不好我會陪你一起承擔。」

▲▼歐陽娜娜紀錄張書豪求婚過程。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜Nana OuYang）

歐陽妮妮事後坦言其實有預料到會被求婚，因為無意間看到歐陽娜娜的機場路透照，又發現妹妹叫外送把地址設定送到台北市基隆路，一查發現是一家飯店，加上直播背景跟飯店背景一模一樣，猜出妹妹回台北的原因。但是她以為只有一個妹妹會回來，原來小妹也趕回來了。但難得歐陽一家人終於團聚，歐陽龍感性說：「非常開心，又看見那麼多朋友祝福妮妮，我很高興，三個女兒有半年的時間都沒辦法聚在一起。」

▲▼張書豪求婚成功歐陽妮妮。（圖／翻攝自IG）