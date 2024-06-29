ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎／MC HotDog得獎先道歉7歲愛女！　1原因PTT刷一排：笑死

記者田暐瑋／綜合報導

第35屆金曲獎於今6月29日在台北小巨蛋舉行，熱狗MC HotDog以〈樓上的房東〉奪最佳作詞人獎，他致詞時透露今天正好是女兒生日，本來想著沒得獎就可以很快回家，如今順利奪獎，他也喊話並跟女兒道歉：「今天爸爸要喝到早上！」

►【第35屆金曲獎得獎名單】看這裡

▲▼第35屆金曲獎，最佳作詞人獎，MC HotDog熱狗。（圖／翻攝自LINE TV）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第35屆金曲獎，最佳作詞人獎，MC HotDog熱狗。（圖／翻攝自LINE TV）

熱狗上台時，搞笑回應魏如萱的請託：「我也可以講久一點沒有關係。」接著說道一直以來感受到音樂圈的人情冷暖，也自信歌詞寫得很好，「大家可能會覺得我這個人吊兒郎當啊，有的沒的很多，可是我是真的認真對待自己的音樂事業，我是認真在寫歌詞的那種。」

此外，熱狗也透露今天其實是女兒7歲生日，「我知道她在電視機前面，祝妳生日快樂，然後我本來跟她講說如果我沒有得獎的話，11點就回來了，可是今天爸爸要喝到早上！」

▲▼第35屆金曲獎，最佳作詞人獎，MC HotDog熱狗。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，最佳作詞人獎，MC HotDog熱狗。（圖／翻攝自LINE TV）

MC HotDog熱狗2023年推出歌曲〈樓下的房客〉，不料歌詞捲入抄襲爭議，風波平息後，他一甩陰霾再推出新曲〈樓上的房東〉，一舉入圍最佳作詞人與年度歌曲，評審團主席陳子鴻，則稱讚〈樓上的房東〉帶有自嘲的色彩。本屆金曲獎之前，熱狗曾2度入圍最佳作詞人獎，作詞實力備受肯定，他也在今年達成「連續2年入圍最佳華語男歌手」的紀錄，讓他自豪表示「我是不是真的還算有點料啊」。

▲▼金曲獎最佳作詞人獎-MC HotDog熱狗/樓上的房東。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金曲獎最佳作詞人獎-MC HotDog熱狗/樓上的房東。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金曲獎最佳作詞人獎-MC HotDog熱狗/樓上的房東。（圖／記者黃克翔攝）

▲金曲獎最佳作詞人獎-MC HotDog熱狗/樓上的房東。（圖／記者黃克翔攝）

►更多【第35屆金曲獎】相關新聞

►金曲獎／經紀人「草東不只4人」講到哭了！悲悼3年前猝逝鼓手：謝謝凡凡

►金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說6字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

►金曲獎／拿獎了「專輯卻還沒賣完」！最佳原住民語歌手舞思愛哽咽落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

推薦閱讀

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說6字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說6字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

金曲獎得獎名單／陳君豪《Flow》最佳專輯製作人獎

金曲獎得獎名單／陳君豪《Flow》最佳專輯製作人獎

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

獨／歐陽妮妮張書豪要結婚　傅娟暖心回應　要把書豪當兒子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！下跪套牢超大婚戒…穩交5年修正果

歐陽妮妮「無名指婚戒」超大顆！　甜吻張書豪…歐陽娜娜淚崩見證

大蛇丸「S號激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣　自嘲：怎沒人要

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽：希望你可以很疼她

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸！細肩帶包不住頭燈 深溝全看光

38歲《好聲音》女歌手離世！王韻壹頂光頭唱出美聲…演員好友哀悼

金曲獎／陸歌手許鈞得獎「代領人僅說6字就下台」！　魏如萱一臉尷尬

快訊／金曲獎倒數1小時「2大陸準歌王突宣布不來了！」

《大熱門》高中正妹車禍離世！　吳宗憲聽聞憾事不捨發聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金曲獎, 金曲35典禮, 金曲35, 第35屆金曲獎, 2024金曲獎, MC HotDog

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲獎／MC HotDog下跪「再給我一次機會」！直接下台重來 尷尬畫面全播
  2. 金曲獎／MC HotDog熱狗唱一半沒聲音！　工作人員緊急上台換麥
  3. 金曲獎／巴奈台上提天安門揭原因...緊張：我現在講話要很小心
  4. 金曲獎／李玟離世1年「突出現大螢幕」！網淚嘆：太可惜了 原因曝
  5. 金曲獎／鄭華娟得特別貢獻「老公上台眼眶紅了」！　哽咽：我仍然很傷心
  6. 金曲獎／萬芳連唱4金曲致敬鄭華娟！　唱到最後1首…黃韻玲台下淚崩
  7. Lulu扯出紅布條變身導遊　網友嗨了：只有她能這樣搞
  8. 金曲獎／生物股長登場！　前奏一下聽出《火影忍者》…全場起立鼓掌
  9. 金曲獎／唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？　青峰曾怒吐封殺原因：抵制到底
  10. 金曲獎／黃妃3度封后掩面爆哭！　痛揭父母半年內相繼離世

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366