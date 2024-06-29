金曲獎／MC HotDog得獎先道歉7歲愛女！　1原因PTT刷一排：笑死

記者田暐瑋／綜合報導

第35屆金曲獎於今6月29日在台北小巨蛋舉行，熱狗MC HotDog以〈樓上的房東〉奪最佳作詞人獎，他致詞時透露今天正好是女兒生日，本來想著沒得獎就可以很快回家，如今順利奪獎，他也喊話並跟女兒道歉：「今天爸爸要喝到早上！」

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▲▼第35屆金曲獎，最佳作詞人獎，MC HotDog熱狗。（圖／翻攝自LINE TV）

熱狗上台時，搞笑回應魏如萱的請託：「我也可以講久一點沒有關係。」接著說道一直以來感受到音樂圈的人情冷暖，也自信歌詞寫得很好，「大家可能會覺得我這個人吊兒郎當啊，有的沒的很多，可是我是真的認真對待自己的音樂事業，我是認真在寫歌詞的那種。」

此外，熱狗也透露今天其實是女兒7歲生日，「我知道她在電視機前面，祝妳生日快樂，然後我本來跟她講說如果我沒有得獎的話，11點就回來了，可是今天爸爸要喝到早上！」

▲第35屆金曲獎，最佳作詞人獎，MC HotDog熱狗。（圖／翻攝自LINE TV）

MC HotDog熱狗2023年推出歌曲〈樓下的房客〉，不料歌詞捲入抄襲爭議，風波平息後，他一甩陰霾再推出新曲〈樓上的房東〉，一舉入圍最佳作詞人與年度歌曲，評審團主席陳子鴻，則稱讚〈樓上的房東〉帶有自嘲的色彩。本屆金曲獎之前，熱狗曾2度入圍最佳作詞人獎，作詞實力備受肯定，他也在今年達成「連續2年入圍最佳華語男歌手」的紀錄，讓他自豪表示「我是不是真的還算有點料啊」。

▲金曲獎最佳作詞人獎-MC HotDog熱狗/樓上的房東。（圖／記者黃克翔攝）

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