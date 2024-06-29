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金曲獎／台大校花紅毯只穿1片布！　葉穎一轉身「露出雪白半球」辣爆

記者田暐瑋／綜合報導

第35屆金曲獎今（29）日在台北小巨蛋隆重登場，客家女歌手葉穎這次入圍3項獎項，她以一頭俏麗短髮現身，身穿古希臘風的女神禮服，胸前只有一片輕薄布料，兩側腰間全都挖空，稍微一轉身，側邊半球弧度也露出，令人眼睛不知該往哪看。

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▲第35屆金曲獎星光大道，葉穎。（圖／攝影中心攝）

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▲第35屆金曲獎星光大道，葉穎。（圖／攝影中心攝）

▲第35屆金曲獎星光大道，葉穎。（圖／攝影中心攝）

葉穎是台大高材生，高中念的也是北一女，空靈氣質的她在校就是校花，曾有｢政交穎」的稱號，但她不如外表那般柔弱，興趣反而是走遍大江南北當背包客，也喜歡大口品嘗美食，踏入歌壇後闖出好成績，入圍本屆最佳客語歌手獎。

▲▼第35屆金曲獎星光大道，葉穎、黃少雍。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎星光大道，葉穎、黃少雍。（圖／翻攝自LINE TV）

創作女聲葉穎憑藉專輯《遷徙》，一舉獲得年度專輯獎、最佳客語專輯獎及最佳客語歌手3項提名，同時也憑藉此作品入圍葛萊美獎「最佳專輯包裝設計獎」。在這張專輯中，她扮演「引路人」的身份，期盼藉由歌曲帶領聽眾一同回顧自己的故鄉，擁抱熟悉的家人及土地。

黃少雍曾經擔任盧廣仲的樂手，也是電子音樂廠牌「派樂黛唱片」的創辦人，從事音樂工作超過10年。他曾多次入圍金曲獎，並在2022年以〈fu’is 星星歌〉首次獲得金曲獎最佳編曲人獎。
 

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