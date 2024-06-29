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金曲獎／典禮7爆點！「熱狗表演被消音」奪歌王…生物股長獻唱2夯曲

記者王靖淳／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮29日晚上在台北小巨蛋登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，由Lulu黃路梓茵擔任頒獎典禮主持人，10段表演節目受到網友討論。典禮已圓滿落幕，《ETtoday星光雲》整理7大亮點，一起帶讀者來回顧典禮的精采時刻。

►【第35屆金曲獎得獎名單】看這裡

▲第35屆金曲獎，最佳原住民專輯獎，Makav 真愛。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，最佳原住民專輯獎，Makav 真愛。（圖／翻攝自LINE TV）

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得獎人搞瘋麥克風架

年僅20歲的布農族新人Makav真愛先後拿下金曲最佳新人獎，又奪得最佳原住民語專輯獎，有趣的是因為她身材嬌小，得新人獎時請工作人員把麥克風架調低，後來高挑的舞思愛領獎時再度調高，沒想到Makav又得獎上台，尷尬笑著三度請工作人員出場：「不好意思捏！」讓PTT網友笑虧：「麥克風：我容易嗎我！」

第35屆金曲獎，最佳台語專輯獎，巴奈。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，最佳台語專輯獎，巴奈。（圖／翻攝自LINE TV）

原住民歌手巴奈得獎談天安門事件

女歌手巴奈奪下最佳台語專輯獎，過去她在金曲獎掛著「沒有人是局外人」的布條引發討論，這次得獎上台致詞時，她提到孩子們剛結束在凱道的活動，「這個島上我們都有不一樣的苦難，但是有一件事情，今天晚上也請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎，天安門事件也是剛好35年。」

▲第35屆金曲獎，串場表演，張秀卿。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，串場表演，吉那、張秀卿。（圖／翻攝自LINE TV）

張秀卿搭吉那「把金曲變舞廳」張秀卿搭吉那「把金曲變舞廳」

吉那（楊淑喻）、張秀卿以桃紅色的華麗扮相登上金曲獎舞台，兩人輪流獻唱〈把燈關上〉、〈辣妹駕到〉，最後再合體飆唱〈Pretty Disco〉，不僅將氣氛炒到最高點，更讓現場瞬間化身大型舞廳，精彩的表演橋段，也因此受到PTT網友討論，不少人留言稱讚，「好猛」、「這組合好有趣」、「今晚MVP」。

▲第35屆金曲獎，串場表演，生物股長。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，串場表演，生物股長。（圖／翻攝自LINE TV）

日本搖滾天團生物股長海外舞台獻給金曲獎

日本搖滾天團「生物股長」首度海外演出就獻給金曲獎舞台，一登台就率先飆唱動漫《火影忍者疾風傳》經典片頭曲「ブルーバード（青鳥）」。他們用中文向台下的音樂人打招呼：「大家好我們是生物股長，很高興見到你們！」接著帶來經典歌〈SAKURA〉。演唱完畢後，台下所有人紛紛被這段精彩的表演給震撼，因此全體起立為遠從海外而來的他們鼓掌，就連PTT也有不少網友大讚，「超強」、「滿滿的回憶殺」。

▲第35屆金曲獎，特別貢獻獎，萬芳表演。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，特別貢獻獎，萬芳表演。（圖／翻攝自LINE TV）

萬芳獻唱4金曲緬懷鄭華娟

資深音樂人鄭華娟在今年3月辭世，消息一出引發各界不捨，「心靈系歌后」萬芳受邀擔任第35屆金曲獎表演嘉賓，用溫暖嗓音為本屆貢獻獎得主鄭華娟獻唱，她一連帶來〈情字這條路〉、〈加州陽光〉、〈孩子氣〉，演出最後屏幕畫面出現鄭華娟彈唱吉他的身影，2人隔空在台北小巨蛋合唱〈天堂〉，現場氣氛相當動人，更讓台下的音樂人黃韻玲及不少粉絲都感動落淚。

▲第35屆金曲獎，串場表演，MC HotDog熱狗，麥克風故障。（圖／翻攝自LINE TV）。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，串場表演，MC HotDog熱狗，麥克風故障。（圖／翻攝自LINE TV）。（圖／翻攝自LINE TV）

MC HotDog熱狗演唱一半麥克風故障

MC HotDog熱狗登台首唱新歌，一開始他以坐轎子的方式被「鬼新娘」抬上台，沒想到當他唱〈約翰屈伏塔〉到一半時，麥克風卻頻頻出現疑似故障情形，使他幾度都發不出聲音。台下的工作人員見狀後也趕緊上台換新的麥克風給他，不過連續換了3支都沒聲音，讓MC HotDog熱狗幽默自嘲：「我是全世界最幸運的人，也是全世界最倒楣的人」，同時也當場下跪要求重新表演，隨後更拿下金曲歌王寶座。

▲第35屆金曲獎，串場表演，順子。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，串場表演，順子。（圖／翻攝自LINE TV）

順子消失10年回歸舞台

順子長年旅居法國，許久未出現在螢光幕前的她，受邀擔任今年金曲獎的表演嘉賓，她帶領樂隊們登台，驚喜獻唱經典歌曲〈回家〉，以溫暖的嗓音感染全場音樂人及粉絲，當她演唱到一半時還嘗試飆高音，雖然疑似一度唱不上去，但仍完美展現超強的舞台魅力，台下所有人紛紛拍手叫好。

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