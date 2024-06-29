跟V、宇植不同！《瑞鎮家2》高旻示一擋百　李瑞鎮憂：7天就吊點滴

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣實境秀《瑞鎮家2》於28日開播，除了V（金泰亨）在軍隊裡服役外，其餘班底回歸，崔宇植從實習生升職為主廚，並找來女星高旻示擔任實習生。她甫登場勤奮工作的面貌顛覆觀眾看法，就連李瑞鎮都給予高度讚賞表示：「我第一次看到這樣的實習生。」但也擔心她身體吃不消，時刻叮嚀她記得找時間休息。

▲▼高旻示以實習生身份登場《瑞鎮家2》，工作效率超高獲得讚賞。（圖／翻攝自tvN）



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高旻示在踏入戲劇圈前是一般上班族，曾經是婚禮策劃師，早就有工作經驗的她，對於餐廳雜事得心應手，態度也非常勤奮。她以實習生身份加盟《瑞鎮家2》，一句抱怨的話都沒說，乖乖地坐在角落削著食材，速度之快，幾乎1人擋10人用，令店長李瑞鎮驚訝不已，在接受採訪時先虧崔宇植、V，「崔宇植、V真的是讓人心累的實習生，他們只想走捷徑還說謊，我第一次看到那樣的實習生（高旻示）。」

▲李瑞鎮虧「宇植跟泰亨只想走捷徑還說謊」，第一次看到這麼努力工作的實習生高旻示。（圖／翻攝自tvN）



由於第二季的菜單韓式拌飯、牛骨湯、韓式燉牛排骨皆是手續繁雜的料理，多虧了高旻示的幫忙，食材順利準備完成；不僅如此，開業當天，她是第一個起床準備的人，先把民宿打掃乾淨，並在餐廳等著大家集合，李瑞鎮也表示：「至今為止沒有這樣的實習生，我還以為實習生都像宇植跟泰亨那樣。」

▲▼李瑞鎮擔心高旻示都不休息會累翻「這樣下去7天內會去吊點滴」，要她好好找時間休息。（圖／翻攝自tvN）



高旻示過於勤奮，李瑞鎮不忘提醒她：「旻示如果一直以這個狀態下去的話，我覺得妳這樣1週內就要吊點滴了。」朴敘俊暖心叮嚀：「妳真的要好好調整一下，要知道抓時間休息，稍微坐一下也好。」

▲崔宇植此回晉升為主廚。（圖／翻攝自tvN）



不過，崔宇植雖被李瑞鎮虧「偷懶」，但他此回晉升為主廚，在烤紅椒時意外燙到，李瑞鎮刀子嘴豆腐心不忘叫他：「去休息，拿個冰塊冰敷。」而他雖然大姆指燙傷，依舊把自己該做的事情做完，更可愛地與拇指對話：「拇指你覺得你攔得住我嗎？」爆笑畫面逗笑所有人。