金曲獎／準台語歌后「激瘦5kg」塞進深V裝！半球外露 蔡家蓁正面開高衩激辣

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，本屆星光大道由陳明珠與黃偉晉搭擋主持，而歌迷除了關注獎落誰家，明星的紅毯穿搭同樣吸引眼球。目前登上紅毯的是入圍最佳台語女歌手的蔡家蓁。

▲蔡家蓁。（圖／攝影中心攝）

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蔡家蓁笑說為了這套禮服，她已經瘦了5公斤。可以看到她身穿一套黑色長禮服，胸前深V剪裁直逼肚臍，半球和雙峰半弧線全露，兩側白色荷葉邊布料的浮誇設計則有畫龍點睛的效果。下半身裙襬採用正面開衩的剪裁，若隱若現出美腿。

▲蔡家蓁瘦了5公斤。（圖／攝影中心攝）



蔡家蓁過去受訪時曾透露，小時候因為家庭經濟因素，從小學一年級起，就跟著歌唱老師表演補貼家用，經常忙到凌晨才收工。2010年她參加選秀節目《明日之星》國語組，在隔年成功獲得20次冠軍，成為了節目第6位「百萬關主」，不過當時還是大學生的她，為了彌補小學時沒能好好念書的遺憾，選擇放棄簽約出道的機會，專心完成大學學業，直到2019年才發行首張專輯《美．即刻》。

3度入圍金曲獎最佳台語女歌手的蔡家蓁，早年其實專攻華語歌曲，她也曾坦言自己原本不太會說台語，直到2018年參加選秀節目《台灣那麼旺》，才在比賽中首次挑戰唱台語歌，當時還為此用注音符號標記，硬背歌詞苦練，卻也從此漸漸踏上台語歌曲的道路。