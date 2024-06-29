金曲獎／萬芳連唱4金曲致敬鄭華娟！　唱到最後1首…黃韻玲台下淚崩

記者王靖淳／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮今（29）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，由Lulu黃路梓茵擔任頒獎典禮主持人，共有10段表演節目，歌手萬芳為特別貢獻獎得主鄭華娟連唱4首經典好歌。

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▲第35屆金曲獎，特別貢獻獎，萬芳表演。（圖／翻攝自LINE TV）

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資深音樂人鄭華娟在今年3月辭世，消息一出引發各界不捨，「心靈系歌后」萬芳受邀擔任第35屆金曲獎表演嘉賓，用溫暖嗓音為本屆貢獻獎得主鄭華娟獻唱，她一連帶來〈情字這條路〉、〈加州陽光〉、〈孩子氣〉，演出最後屏幕畫面出現鄭華娟彈唱吉他的身影，2人隔空在台北小巨蛋合唱〈天堂〉，現場氣氛相當動人，更讓台下的音樂人黃韻玲及不少粉絲都感動落淚。

▲第35屆金曲獎，特別貢獻獎，萬芳表演。（圖／翻攝自LINE TV）

萬芳對於這次演出心情直呼：「緊張！」在挑選的演出歌曲上做了精心安排，萬芳表示：「華娟的創作非常多以及多樣性，這次的選曲結合了許多人的意見，從可以說是打開了新台語歌曲樣貌的〈情字這條路〉開始，到〈加州陽光〉的女性自覺勇敢出走，再到帶了點跳躍幸福的〈孩子氣〉，以及我還是希望可以聽到華娟的歌聲，於是有了〈天堂〉的合唱。」編曲上由黃韻玲操刀製作，萬芳形容：「編曲從一把吉他開始，到兩把吉他，到十把吉他，每一首歌的吉他演奏都不同，銜接最後一首《天堂》的音樂更是讓人進入一個很深很深的想念。」

▲第35屆金曲獎，特別貢獻獎，萬芳表演，黃韻玲落淚。（圖／翻攝自LINE TV）

萬芳除了用表演致敬好友，更說出了對好友最真摯的祝福：「謝謝華娟曾經帶給我們這麼多精彩豐富的創作，祝福華娟有著美好的新旅程。」造型上萬芳穿上了深藍色充滿層次堆疊、不規則剪裁設計的牛仔裙裝，衣服也是萬芳親自去挑選的：「前陣子到東京的第一天看到這件衣服，直覺就是她了。這件服裝的不規則，我覺得如同華娟的獨特與嚴謹又不受框架的性格，當然，這件衣服的不規則也是我個人偏好的線條。」

鄭華娟為台灣知名歌手、詞曲創作人，她與丈夫Michael結婚後，便遠嫁至德國，近乎淡出演藝圈。她曾創作過許多膾炙人口的歌曲，包括陶晶瑩〈太委屈〉、林志炫〈蒙娜麗莎的眼淚〉、江蕙〈落雨的暗瞑〉等，其中她與慎芝合作的〈情字這條路〉更是位女性創作人樹立了尊嚴，當時女性普遍受到社會壓抑，她以自身的作品推動了社會的改變。唱作俱佳的她，不僅在音樂領域成就斐然，自1988年以來還出版了數十本書，展現了她在文學方面的才華。



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