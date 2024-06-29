金曲獎／生物股長登場！　前奏一下聽出《火影忍者》…全場起立鼓掌

記者王靖淳／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮今（29）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，由Lulu黃路梓茵擔任頒獎典禮主持人，共有10段表演節目，日本搖滾天團「生物股長」首度海外演出就獻給金曲獎舞台，一登台就率先飆唱動漫《火影忍者疾風傳》經典片頭曲「ブルーバード」。

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▲第35屆金曲獎，串場表演，生物股長。（圖／翻攝自LINE TV）

「生物股長」在唱完動漫《火影忍者疾風傳》經典片頭曲「ブルーバード」後，親切地用中文向台下的音樂人打招呼：「大家好我們是生物股長，很高興見到你們！」接著帶來經典歌〈SAKURA〉。演唱完畢後，台下所有人紛紛被這段精彩的表演給震撼，因此全體起立為遠從海外而來的他們鼓掌，就連PTT也有不少網友大讚，「超強」、「滿滿的回憶殺」。

▲第35屆金曲獎，串場表演，生物股長、台下反應。（圖／翻攝自LINE TV）

「生物股長」擁有多首跨越國界語言傳唱度的神曲，其中知名動漫《火影忍者疾風傳》經典片頭曲「ブルーバード」不僅是許多人青春的回憶，也是記憶中朗朗上口的旋律，光是聽到歌曲就熱血沸騰，過去曾多次提及期待來臺灣演出的生物股長，如今終於要和臺灣歌迷見面，還是參與如此重要的音樂盛會，生物股長感到無比榮幸：「一直以來，我們都希望有一天能夠跨越文化和語言的差異，親自將這些歌聲傳遞給大家，分享音樂的樂趣。」

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▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）





▲表演嘉賓生物股長。（圖／攝影中心攝）