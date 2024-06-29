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金曲獎／Makav 真愛奪最佳新人！　首登台表演台下反應曝

記者王靖淳／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮今（29）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，由Lulu黃路梓茵擔任頒獎典禮主持人，共有10段表演節目，Makav真愛憑著首張創作專輯《Treasure》拿下最佳新人獎，她也登台獻唱專輯中的〈Kingdom Lifestyle〉。

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▲▼第35屆金曲獎，最佳新人獎得獎人演出，Makav 真愛。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，最佳新人獎得獎人演出，Makav 真愛。（圖／翻攝自LINE TV）

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來自布農族的Makav真愛拿下本屆金曲最佳新人獎，以超強之姿成功打敗鳳小岳、徐暐翔、王ADEN、Jocelyn 9.4.0等對手。她首次登台，一上台演唱就帶動台下氣氛，台下音樂人隨著旋律搖擺身體，她也邀請大家：「請大家把雙手借給我！」成功帶動現場氣氛。

▲▼第35屆金曲獎，最佳新人獎得獎人演出，Makav 真愛。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，最佳新人獎得獎人演出，Makav 真愛。（圖／翻攝自LINE TV）

事實上，年僅20歲Makav真愛的就獲得最佳原住民專輯、最佳原住民歌手和年度專輯提名，而幫她製作專輯的阿爆、黃少雍則入圍了最佳專輯製作人。作品中以布農語、英文和中文等語言創作，並融合多種曲風，期許每個人都能在一生中找到屬於自己珍貴的東西。

▲▼第35屆金曲獎，最佳新人獎得獎人演出，Makav 真愛。（圖／翻攝自LINE TV）

▲第35屆金曲獎，最佳新人獎得獎人演出，Makav 真愛。（圖／翻攝自LINE TV）

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年僅20歲的布農族女孩Makav真愛，以專輯《Treasure》入圍最佳新人獎、最佳原住民語專輯獎、最佳原住民語歌手獎、年度專輯獎及最佳專輯製作人獎5項提名。專輯以布農語、中文、英文多種語言創作，更融入多種曲風寫出8首歌曲，其中單曲〈Kingdom Lifestyle〉找來金曲歌后阿爆合作，上架後受到了極高的評價。

▲第35屆金曲獎星光大道，Makav 真愛。（圖／攝影中心攝）

▲Makav 真愛。（圖／攝影中心攝）

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