酷炫爆偷拍外流「挨告不起訴」！　無奈發聲：夠了沒？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」團長酷炫在去年6月遭網紅星宣指控偷拍不雅片，甚至還將影片外流，因此憤而提出刑事告訴，時隔將近1年的時間，酷炫今（28）日也上傳影片透露自己獲不起訴處分。為此他表示：「感謝司法還我清白。」

▲酷炫去年被星宣指控偷拍。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

面對子虛烏有的指控，酷炫透露對方持續哭訴不曾發生過的事，這種「得不到就想毀掉」的心態，讓他看了感到反胃。酷炫坦言，雖然在過了1年的時間，才收到地檢署給的不起訴處分書，但他還是感謝司法還他清白，同時也表示，即使傷害、工作損失和名譽損害無法彌補，但他仍認為自己有義務要拍片讓大家明白事情的真相。

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▲酷炫拍片還原挨告真相。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

最後，酷炫表示，他每天努力就是為了對自己的人生負責，好讓自己和公司得以改變轉型，這麼多年過去了，他希望無端指控他的人能越來越好，而不是帶風向貼標籤、成天搞小動作裝可憐，還蹭熱度做些奇怪的事情，「夠了沒？你無端指控我，也走了司法程序，現在不起訴了。」他認為，有時潑別人髒水不會顯得自己比較高尚，每天怨天尤人也不會有人同情。

▲酷炫是網紅「反骨男孩」團長。（圖／翻攝自Facebook／莊酷炫小苦苓）