ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

知名品牌「合作三上悠亞」竟遭抵制罵：噁心！　達人解析日本人心態

記者劉宛欣／綜合報導

日本前AV天后三上悠亞去年正式引退，現在活躍綜藝節目、經營個人品牌，也經常受邀廣告代言，先前她與日本知名帽子品牌CA4LA合作，沒想到竟因「女優」身分引發了抵制CA4LA的聲浪，三上悠亞對此也正式透過Instagram發聲，高EQ表示「克服這些障礙的過程是必要的」，也安慰替她打抱不平的粉絲。

▲三上悠亞去年退役後，積極挑戰各領域活動。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

▲三上悠亞去年退役後，積極挑戰各領域活動。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

三上悠亞受邀與CA4LA合作，沒想到在X（推特）上開始出現抵制CL4LA的聲浪，有網友發文批評三上悠亞是AV女優，不該代言商品或是聯名，因為會「降低女性的地位」，貼文獲得1.4萬讚，觸及將近500萬，另一篇直接罵CA4LA是「噁心公司」，直接達到1000萬觸及數，瞬間成了日網上的熱門話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

品牌遭到炎上後，三上悠亞也透過個人Instagram回應，並且附上了兩張美照，有感而發寫下「當初入行，夢想是成為有名的人，不知不覺我變得很有名，做什麼事都會成為話題」，她安慰粉絲「不用擔心我，我希望喜歡我的人都能幸福，如果你們悲傷，我也會悲傷」，表示自己認為努力的過程中本就會遇到阻礙，克服障礙是成長過程的一環。

▲三上悠亞去年退役後，積極挑戰各領域活動。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

▲三上悠亞發文回應遭抵制爭議。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

三上悠亞也沒有放過回擊酸民的機會，表示「那些只能在網路上發牢騷的人，與我之間的差距只會越來越大，比起抱怨別人，還是多享受自己的生活吧。」她最後也稱讚粉絲可愛又善良，總是堅定地支持著自己，不會無謂地與酸民爭吵，表達了感激之情。

▲三上悠亞去年退役後，積極挑戰各領域活動。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

▲三上回擊酸民。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

台灣AV達人「一劍浣春秋」發文分析此事，認為從這次事件就能看出日本人如何看待退役AV女優：「她們拍了AV、就不該成為讓人憧憬的存在，以免年輕妹子的價值觀錯亂。」另外，他也指出三上悠亞的粉絲不再是單純AV粉，現在會捧場三上相關商品的都是忠實女粉，而這次成為討伐對象，也再度證明她人紅是非多，他認為「換個角度思考，就是因為她實在太強了才會被人家覺得太過刺眼吧」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大陸姨「不開火」煮沸綠豆湯　40°C太陽能灶炒蛋、燉羊排

推薦閱讀

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《女力》楊佩潔首揭離婚心聲淚崩！　獨赴戶政事務所簽字：覺得丟臉

《女力》楊佩潔首揭離婚心聲淚崩！　獨赴戶政事務所簽字：覺得丟臉

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

愛莉莎莎脫了！解放比基尼「半球外露」鉛筆腿被看光 驚豔1.8萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」！禱告：讓人痛心疾首

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光！美到像樣品屋 裝潢細節全被拍

《超級星光大道》歌手變詐欺犯　假賣張學友門票狂坑上百萬

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

蕭敬騰超霸氣「包下大樓螢幕」　肉麻放閃大16歲愛妻：妳永遠的愛寶❤️

志祺七七新片翻車！　「標題下4字被批很壞」…急換封面道歉

七月生肖運勢搶先看！雞、豬貴人運爆棚 狗遇混亂挑戰

《難哄》官宣演員陣容！「桑稚、段嘉許」確定了　75秒片花曝光

《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

《女力》楊佩潔首揭離婚心聲淚崩！　獨赴戶政事務所簽字：覺得丟臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

三上悠亞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳慷仁登權威外媒《Variety》　賭上名譽「裸戲不會是最後一次」
  2. 徐暐翔沉浮10年陷憂鬱症！　「一吃就吐」黑暗低潮史曝光
  3. TEEN TOP天地要來台灣了！　點名「想要Niel來當嘉賓」
  4. 一生只有一次機會！　金曲新人7入圍者全到齊明拼獎
  5. 郭雪芙9歲代母職！失控打妹妹巴掌　曝「姐妹心結」念信當場淚崩
  6. 錦雯《冰冰Show》重拾歌手身分！ 餐廳秀大哥大邢峰合體白冰冰葷素全來
  7. 知名品牌「合作三上悠亞」竟遭抵制罵：噁心！　達人解析日本人心態
  8. 冼迪琦泳池解放「渾圓蜜臀」！　辣照四連發羞喊：股惑仔
  9. 胡瓜當眾模仿悽慘貓叫聲　被Sandra形容是春天到了
  10. 慈妹比基尼「深V一路開到肚臍」！　解放渾圓雙球辣翻網

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366