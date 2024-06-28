知名品牌「合作三上悠亞」竟遭抵制罵：噁心！　達人解析日本人心態

記者劉宛欣／綜合報導

日本前AV天后三上悠亞去年正式引退，現在活躍綜藝節目、經營個人品牌，也經常受邀廣告代言，先前她與日本知名帽子品牌CA4LA合作，沒想到竟因「女優」身分引發了抵制CA4LA的聲浪，三上悠亞對此也正式透過Instagram發聲，高EQ表示「克服這些障礙的過程是必要的」，也安慰替她打抱不平的粉絲。

▲三上悠亞去年退役後，積極挑戰各領域活動。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

三上悠亞受邀與CA4LA合作，沒想到在X（推特）上開始出現抵制CL4LA的聲浪，有網友發文批評三上悠亞是AV女優，不該代言商品或是聯名，因為會「降低女性的地位」，貼文獲得1.4萬讚，觸及將近500萬，另一篇直接罵CA4LA是「噁心公司」，直接達到1000萬觸及數，瞬間成了日網上的熱門話題。

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品牌遭到炎上後，三上悠亞也透過個人Instagram回應，並且附上了兩張美照，有感而發寫下「當初入行，夢想是成為有名的人，不知不覺我變得很有名，做什麼事都會成為話題」，她安慰粉絲「不用擔心我，我希望喜歡我的人都能幸福，如果你們悲傷，我也會悲傷」，表示自己認為努力的過程中本就會遇到阻礙，克服障礙是成長過程的一環。

▲三上悠亞發文回應遭抵制爭議。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

三上悠亞也沒有放過回擊酸民的機會，表示「那些只能在網路上發牢騷的人，與我之間的差距只會越來越大，比起抱怨別人，還是多享受自己的生活吧。」她最後也稱讚粉絲可愛又善良，總是堅定地支持著自己，不會無謂地與酸民爭吵，表達了感激之情。

▲三上回擊酸民。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

台灣AV達人「一劍浣春秋」發文分析此事，認為從這次事件就能看出日本人如何看待退役AV女優：「她們拍了AV、就不該成為讓人憧憬的存在，以免年輕妹子的價值觀錯亂。」另外，他也指出三上悠亞的粉絲不再是單純AV粉，現在會捧場三上相關商品的都是忠實女粉，而這次成為討伐對象，也再度證明她人紅是非多，他認為「換個角度思考，就是因為她實在太強了才會被人家覺得太過刺眼吧」。