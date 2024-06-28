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Lisa新歌MV點閱超驚人！「曼谷封街拍3天」砸錢補助店家金額曝光

記者劉宛欣／綜合報導

BLACKPINK成員Lisa離開YG娛樂以後，創立個人公司「LLOUD」，積極拓展個人事業，28日公開新歌〈ROCKSTAR〉MV，僅8小時觀看次數就即突破1500萬，人氣依然驚人。有泰媒報導指出，這次MV在Lisa家鄉曼谷知名的唐人街耀華力路拍攝、封街3天，她為此支付每個商家2萬泰銖（將近台幣1.8萬），就連路人都領了1千泰銖（近台幣900元）。

▲Lisa MV回曼谷拍攝。（圖／翻攝自〈ROCKSTAR〉MV）

▲Lisa新歌MV在曼谷拍攝。（圖／翻攝自〈ROCKSTAR〉MV）

Lisa新歌〈ROCKSTAR〉自概念照曝光後，強烈的視覺風格就引發討論，新歌MV一上線，嘻哈電子曲風，搭配Lisa獨特唱腔，身受廣大歌迷喜愛。另一方面，MV拍攝場景也引發討論，片中可看到曼谷知名的唐人街耀華力路，街道兩側掛滿霓虹漢字招牌，該處不論白天或晚上都是熱們景點，是許多旅客到曼谷的必訪清單。

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▲Lisa MV回曼谷拍攝。（圖／翻攝自〈ROCKSTAR〉MV）

▲據傳，Lisa補助了當地商家。（圖／翻攝自〈ROCKSTAR〉MV）

不過，報導雖透露Lisa團隊為了封街拍攝，付給了商家費用，但泰國媒體訪問到MV場景中的餃子店老闆，老闆卻否認收錢。老闆透露店通常從下午6點營業到凌晨1點，當天在凌晨3、4點，MV拍攝團隊突然出現在街上架設備，他事先沒有收到任何通知，看到Lisa出現才知道是她。

▲Lisa MV回曼谷拍攝。（圖／翻攝自〈ROCKSTAR〉MV）

▲Lisa工作人員與舞者都是泰國人。（圖／翻攝自〈ROCKSTAR〉MV）

Lisa身為泰國人，創立公司後推出的首個作品，就特地回到家鄉取景，致力於宣傳家鄉風情，除了場景在曼谷以外，MV的工作人員和舞群也都是泰國人，展現出她回饋家鄉的心意，

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