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樓上從早吵到晚！林佩瑤「1顧慮」快崩潰了：可以請鄰居小聲點嗎

記者潘慧中／綜合報導

林佩瑤出身自《超級星光大道2》，曾因擔任空服員獲封「最美空姐」，不時會和粉絲分享生活點滴。她27日便在社群網站透露，樓上鄰居從早到晚都一直發生巨響，雖然老公說「非休息時間不能反映」，但她坦言已經快崩潰了。

▲▼因為樓上鄰居的吵鬧聲，林佩瑤快要崩潰了。（圖／翻攝自Instagram、Threads／linpeiyao）

▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自Threads／linpeiyao）

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林佩瑤在Threads表示，樓上鄰居從早到晚都會不斷發出跑步、跳躍、敲打等巨響，最早從清晨7點開始，晚上最晚到10點，「雖然大部分不是睡眠時間，但只要在家就會不停聽到巨大跑步跳躍及敲打聲響，連家裡電視開很大聲都聽得到。」

(外送稿用)▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自Threads／linpeiyao ）

▲林佩瑤被從早吵到晚。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao ）

於是，林佩瑤決定發文向粉絲求救，「想請問在非休息時間，是可以請鄰居小聲一點的嗎」，同時附上兩個掉眼淚的表情符號，「我實在是快腦神經衰弱了」，顯見她的崩潰心情。

▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自Threads／linpeiyao）

▲▼林佩瑤發文向粉絲求救。（圖／翻攝自Threads／linpeiyao）

▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自Threads／linpeiyao）

林佩瑤也透露前幾天有上樓詢問，確實是鄰居小孩發出的聲音，「就是一直斷斷續續，中間會間隔3-5分鐘，聲音聽起來是跑步及敲打東西。（跑步就是一直由遠到近由近到遠的聲音）。」

林佩瑤Threads全文：

樓上鄰居從早到晚都不停發生巨響
（跑步、跳躍、敲打，而且都非常大聲）
早上最早七點開始，晚上大概到十點。

雖然大部分不是睡眠時間，
但只要在家就會不停聽到巨大跑步跳躍及敲打聲響，
連家裡電視開很大聲都聽得到。

想請問在非休息時間，是可以請鄰居小聲一點的嗎
（老公說非休息時間不能）
但我實在是快腦神經衰弱了

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