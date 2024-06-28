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太妍、 SEVENTEEN淨漢全開跳！韓最新流行〈提拉米蘇蛋糕〉　2原因掀熱潮

記者張筱涵／綜合報導

南韓近期掀起了〈晚安大小姐〉和〈麻辣糖葫蘆〉的短影音流行熱潮，而最近〈Tiramisu Cake（提拉米蘇蛋糕）〉在多種因素的推動下再次風靡。許多偶像紛紛跟風挑戰，這首歌以其中毒性的旋律和簡單的舞蹈動作受到歡迎，有些人甚至會拉著狗狗一起跳，畫面十分可愛。

▲▼提拉米蘇蛋糕。（圖／翻攝自YouTube／TAEYEON Official、IVE、angnyanghan／Instagram／yeolum_e）

▲韓掀起〈提拉米蘇蛋糕〉最新短影音流行。（圖／翻攝自YouTube／TAEYEON Official、IVE、angnyanghan、Instagram／yeolum_e）

〈Tiramisu Cake〉原本是韓國樂團WE ARE THE NIGHT於2015年發行的歌曲，2018年被選為音樂戲劇《To.Jenny》的原聲帶，男主角金聖喆的翻唱版本創下了157萬的觀看次數，其俏皮的編曲和簡單的旋律與歌詞在當時就引發了一陣風潮。今年4月，知名歌手10cm的翻唱再次喚起了人們對這首歌的回憶，進一步推動了這股熱潮。

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▲▼提拉米蘇蛋糕。（圖／翻攝自melon）

▲〈提拉米蘇蛋糕〉原唱是WE ARE THE NIGHT。（圖／翻攝自melon）

▲▼提拉米蘇蛋糕。（圖／翻攝自YouTube／너때문에내심장뱅신됀나봐）

▲金聖喆2018年翻唱〈提拉米蘇蛋糕〉。（圖／翻攝自YouTube／너때문에내심장뱅신됀나봐）

▲▼10cm 提拉米蘇蛋糕。（圖／翻攝自YouTube／TOON STUDIO）

▲10cm翻唱〈提拉米蘇蛋糕〉。（圖／翻攝自YouTube／ TOON STUDIO）

這次短影音挑戰風潮的興起，主要有兩個原因。第一個原因是TikTok的「터현터현」利用《HUNTER×HUNTER》小傑的角色形象，配上〈Tiramisu Cake〉跳舞，結果透過演算法廣傳，創下了430萬的觀看次數。

▲▼提拉米蘇蛋糕。（圖／翻攝自TikTok／nsiwyiwyi）

▲小傑跳〈提拉米蘇蛋糕〉在TikTok創百萬點閱。（圖／翻攝自TikTok／nsiwyiwyi）

第二個原因則與近年來流行的MBTI測試有關。過去人們常會以「我心情不好去買麵包吃」的回答來區分回答者是T（思考）還是F（情感），通常T型人會將重點放在麵包上，而非講話者的心情。因此，在T型人被視為不擅長與他人共感的背景下，〈Tiramisu Cake〉副歌中的「Tiramisu Cake（티라미수 케이크）」和「T라 미숙해（因為是T所以不熟練）」的發音非常接近，讓大家開始在面對T型人時唱這首歌。

▲▼提拉米蘇蛋糕。（圖／翻攝自YouTube／난쟁이성현）

▲韓式發音的提拉米蘇蛋糕和「T라 미숙해（因為是T所以不熟練）」相似。（圖／翻攝自YouTube／난쟁이성현）

〈Tiramisu Cake〉的短影音挑戰吸引了許多網紅和素人參與，甚至連知名偶像如IVE的Rei、SEVENTEEN的淨漢、少女時代的太妍以及宇宙少女的夏天、恩熙、EXY等人都加入了這股熱潮。

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晚安大小姐, 麻辣糖葫蘆, 提拉米蘇蛋糕

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