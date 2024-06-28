串流收視週榜／木村拓哉《Believe》完結發威！3陸劇台灣排行爭鋒

記者陳芊秀／綜合報導

6月下旬台灣連日高溫，窩在家中追劇吹冷氣也是一個選擇，加上本月熱劇《墨雨雲間》、《繁花》、《我的婆婆怎麼這麼可愛2》人氣席捲。日劇則是木村拓哉《Believe－為你架起的橋樑－》完結，在日本創下春季最高完結收視。《ETtoday星光雲》與大家一同關注最新收視排行。

friDay影音／《聯結》《反英雄》男主飆演技

▲friDay影音收視週榜（6/17-6/23）。（圖／friDay影音提供）

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池晟主演的《聯結》持續收視稱冠，且戲裡為了詮釋染上毒癮的狀態，在2個月內減重15公斤，鏡頭前憔悴消瘦的模樣，展現出敬業精神。日劇《反英雄》已經全劇完結，最後長谷川博己與野村萬齋上演超長法庭戲，兩人長台詞對決大飆演技，結局收得精采助攻收視排名上升。

▲池晟在《聯結》飾演染毒癮警察，為戲在2個月內減重15公斤。（圖／friDay影音提供）

▲《反英雄》全劇完結，最後一集上演超長法庭戲。（圖／friDay影音提供）



Hami Video／《墨雨雲間》陸劇黑馬

▲Hami Video收視週榜（6/17-6/23）。（圖／Hami Video提供）

《墨雨雲間》成為2024上半年陸劇黑馬，在台灣也掀起追劇熱潮，在多家串流平台都是戲劇榜第一。另一部仙俠陸劇《與鳳行》是趙麗穎、林更新二搭，故事走輕喜劇路線相當討喜。

▲《墨雨雲間》是上半年陸劇黑馬。（圖／翻攝自微博）

iQIYI／《顏心記》宛如古裝版愛上變身情人

▲iQIYI收視週榜（6/17-6/23）。（圖／iQIYI提供）

《顏心記》由羅雲熙、宋軼主演，描述總捕頭「江心白」有臉盲症，查案時邂逅江湖游醫「顏南星」，追查事件時意外發現女方會變身。兩人故事宛如韓劇《愛上變身情人》，導演是台灣的于中中，播出首週已經衝上收視第3。

▲《顏心記》宛如古裝版愛上變身情人。（圖／翻攝自X、微博）

KKTV／木村拓哉《Believe》大神收視發威

▲KKTV收視週榜（6/17-6/23）。（圖／KKTV提供）

木村拓哉主演春季日劇《Believe－為你架起的橋樑－》，播出後受到不少批評，該劇描述土木設計師「狩山陸」因橋樑建設事故扛責入獄，但是得知愛妻得絕症將不久於人世，加上事故另有陰謀而決定逃獄，為自己尋找真相。木村拓哉90年代被封為「收視男」，然而日本現今邁入低收視時代，劇集經歷3個月個位數收視苦戰，完結篇漲高13.2%，是春季檔完結收視數字第一，在低迷局面仍奪下十位數收視，在台灣也一路在串流平台收視冠軍到最後。

▲木村拓哉為愛妻不惜逃獄追尋雪冤真相，完結篇創下春季檔最高收視。（圖／翻攝自X）

LINE TV／《鬼滅之刃柱訓練篇》將完結

▲LINE TV收視週榜（6/17-6/23）。（圖／LINE TV提供）

《鬼滅之刃柱訓練篇》本季即將於第8集完結，接下來將進入故事高潮「無限城篇」，最新一集鬼舞辻舞慘出現，讓故事氛圍陷入緊張。《鬼滅》也持續是台灣各家串流高收視動畫，在LINE TV持續緊追霸榜《我的婆婆2》。

My Video／《繁花》滬語版更對味

▲My Video收視週榜（6/17-6/23）。（圖／My Video提供）

胡歌主演的《繁花》在大陸創下高收視，6月也在台灣由My Video獨家播出，且同樣擁有滬語發音版。《繁花》描述1990年代的上海，年輕人阿寶如何闖蕩商界的故事，胡歌拜師投入股市投資，劇中演員9成以滬語演出，格外有上海在地感，同時也有北京語版，是少數以滬語拍攝的陸劇。

▲胡歌《繁花》講滬語相當難得。（圖／澤東電影、MyVideo提供）