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獨／王思佳布蘭妮母女相愛相殺　布蘭妮急送醫三次最疼的人是她

記者葉文正／台北報導

布蘭妮與王思佳這對演藝圈母女檔，不管是上節目或生活中，形象常常是相愛相殺，布蘭妮當年還一打三要照顧三個小孩，真的是無敵鐵媽，但王思佳透露：「媽媽不愛喝水，甚至還因為不喝水急送醫住院三次。」雖然母女倆有不少火花，只是最在意她的還是女兒王思佳。

▲▼王思佳與媽媽母親節專訪 與經紀人小瑋星宅專題-王思佳,布蘭妮。（圖／記者黃克翔攝）

▲王思佳(右)與媽媽布蘭妮相愛相殺。（圖／記者黃克翔攝）

布蘭妮被問，當年怎會想要生三個娃？她也無法理解是自己的生殖能力：「我們所有避孕方式都試了，但受孕率還是很高，後來跟他們爸爸就只是看一眼就好，不能真的碰到。」布蘭妮說，孩子們不在家的時候，就要忙洗衣、晾衣服，買菜煮飯，而且三個小孩年齡層不同，每一個放學時間都不同，但規定晚上六點吃飯，至少還要五菜一湯，等於每天都是一打四，因為還有爸爸，晚上還要盯功課，畢竟王爸爸是放縱型，總是說念書還要強迫就沒意義。

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▲▼王思佳與媽媽母親節專訪 與經紀人小瑋星宅專題-王思佳,布蘭妮。（圖／記者黃克翔攝）

▲母女倆有一籮筐的趣事。（圖／記者黃克翔攝）

王思佳求學時期布蘭妮真的沒有放鬆過，王思佳說：「我媽會把我寫的字整頁撕掉，真的整張撕掉，只要字寫太醜，媽媽說女生寫字要寫得好看。」布蘭妮虎媽性格讓王思佳過得一點也不輕鬆。

▲▼王思佳與媽媽母親節專訪 與經紀人小瑋星宅專題-王思佳。（圖／記者黃克翔攝）

▲王思佳從小就被媽媽嚴格教導。（圖／記者黃克翔攝）

布蘭妮則說，王爸爸對小孩放任，但對她做菜做飯要求不少，有時候七菜到八菜，還要有魚有肉，有菜有湯，布蘭妮說：「我一沒有煮飯，她爸爸就說我要求不多，只要一餐好吃的晚餐這樣還不行嗎？我閒不下來。」

▲▼王思佳與媽媽母親節專訪 與經紀人小瑋星宅專題-王思佳。（圖／記者黃克翔攝）

▲對於第二胎她不強求。（圖／記者黃克翔攝）

王思佳也說，沒有學到布蘭妮半分廚藝，「因為媽媽不要我進去，廚藝是她最大武器，我妹說我媽會深夜放毒，我妹就會聞香去煮一點東西，沒有在分次數的，都是全部把材料全下，我爸也吃不慣外面食物，媽媽煮的菜她才習慣。

提到小時候的頑皮，王思佳被媽媽體罰，提到的天兵事件一籮筐「媽媽要我自己要我開冷氣去玩，但後來我媽覺得，為何那麼安靜，應該大事不妙，太安靜，因為我很熱，就把冰箱打開，打開冰箱就有冷風，還把腳放在冰箱裡吹冷氣。」後來冰箱東西都壞掉，布蘭妮氣到要打她，我結果王爸爸說我女兒多聰明，懂得開冰箱吹冷氣，讓布蘭妮哭笑不得。

還有一次王思佳拿紅色指甲油，幫妹妹塗在嘴唇，導致妹妹嘴巴整個黏住張不開，布蘭妮也很天兵，趕緊拿去光水幫妹妹解開，結果妹妹就腫到變成香腸嘴。布蘭妮也說王思佳總是有很多爆笑事跡，「小時候要她(王思佳)拿牛奶給妹妹喝，結果過一段時間妹妹還在哭，原來是她自己喝奶，然後叫妹妹不要哭，還一面拍著妹妹，要她不要哭。後來妹妹變瘦，她越來越胖，真的是個惡魔。」

兩人受訪時，王思佳也要媽媽穿上她送的衣服，王思佳說：「款式適合媽媽，有蝴蝶結跟珍珠，適合她的品味，黑色長裙的下半身，就算她在新店行走也有里長的架式，而且我如果特意要送禮物給她，她還不收，要我先穿，假裝勉為其難脫下來她才會要，上演欲拒還迎的戲碼。」

王思佳在教育上，認為女兒小王美開心就好，不會要求學業，「像我媽就很會操煩，我媽每天忙碌奔波，明明學校有音樂課體育課等，強調五育並重，但我媽要我唸書就好，我則希望女兒往外面跑，所以都會常帶她去外面，也希望她把中文底子打好。」

王思佳也形容：「我只是長得像後母，天生吃虧，我對女兒都是和顏悅色，反而要不斷提醒我媽喝水跟尿尿，我媽前後住院三次，她不愛喝水，還在西門町昏倒，我的老母，比我女兒還幼稚，會鬧脾氣。就覺得夾在中間很難。老的又不聽，她是媽媽，不講又好像不關心她，可能她想求關注，希望兩邊都好，她不聽我的，卻會聽孫女的話。不想讓媽媽帶小孩，畢竟媽媽脫離照顧小孩太久。」

只是王思佳可能不知道，之前發生包包風波時，布蘭妮的眼淚可沒少掉過，母女雖然時不時會拌嘴，最關心的卻是彼此，盼望都能平安健康到老。

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