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HYBE推虛擬女團SYNDI8！　網批取名超故意「2人物設定全撞aespa Karina」

記者張筱涵／綜合報導

近年來南韓流行起虛擬偶像，其中最為成功也最有討論度的就是PLAVE了。而現在旗下擁有多知名偶像團體的HYBE也將推虛擬偶像團「SYNDI8」，並於27日正式出道，但其中一位成員的名字叫CANARY（카나리），不只名字激似aespa隊長Karina（카리나），連MBTI和身高都一樣，掀起韓網熱議。

▲▼SYNDI8。（圖／翻攝自X／SYNDI8_Official）

▲HYBE推虛擬女團SYNDI8。（圖／翻攝自X／SYNDI8_Official）

HYBE於27日推出虛擬女團「SYNDI8」，成員共有4位分別名為CANARY、NEST、GOYO、RAVEN，每位都有屬於自己的能力外，還有魔法工具。不過，因為過去HYBE創辦人房時爀被閔熙珍爆料曾說「能輾壓aespa吧」，因此外界看到CANARY時感到特別敏感。

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▲▼karina CANARY SYNDI8。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu）▲▼CANARY SYNDI8。（圖／翻攝自NAMUWIKI）

▲CANARY名字相似Karina外，MBTI和身高設定都和對方一樣。（圖／翻攝自Instagram／katarinabluu、NAMUWIKI）

因為CANARY（카나리）若將後兩個字反過來就會是「Karina（카리나）」，而且設定的MBTI為ENFP和身高168公分都和Karina一模一樣。網友看了都感到相當傻眼，「跟想要輾壓的女團名字類似，MBTI也一樣，甚至連身高也一樣，這程度來說房時爀根本單戀人家」、「點進來才發現名字是CANARY」、「一看標題就想到Karina，想說是不是故意的，點進來細看發現真的是故意的，到底在幹嘛啊」。

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關鍵字

Karina, aespa, HYBE, CANARY, SYNDI8

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