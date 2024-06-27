佳娜公開「產後5個月」體重！　羞喊：還可以生3個

記者王靖淳／綜合報導

烏克蘭女星佳娜和馬來西亞男星祖雄去年宣布結婚，婚後育有一女「內內」，夫妻倆平時會透過社群記錄生活。最近佳娜在IG開放網友問答，除了透露想拚三寶之外，當被問到產後的體重以及未來是否會補辦婚禮等問題時，她也親自給出解答。

▲佳娜鬆口補辦婚禮的可能性。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

佳娜在2022年時認愛祖雄，小倆口在隔年登記結婚，並於今年一月生下愛女，事隔將近半年的時間後，佳娜也在IG問答中秀出自己健身的影片。她透露，目前體重雖已降到50公斤，但腹部尚未完全恢復到產前狀態，因此她表示仍需繼續努力健身，目標是恢復到最佳體態，「肚子還沒完全不見，所以還要加油。」

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▲佳娜公布產後體重。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）

至於補辦婚禮的可能性，佳娜坦言有計劃在明年補辦婚禮，不過前提是明年不會再度懷孕。為此，佳娜幽默地說：「如果明年我不會再懷孕的話，就很有機會啦。」此外，當被網友問到打算生幾胎時，佳娜坦言想在台灣建立一個大家庭，同時也信心喊話：「我覺得我還可以生至少3個小孩。」

▲佳娜希望可以在台灣生三個寶寶。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）