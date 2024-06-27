螢幕CP扛壓力！李子森、杜忻恬錄影「空檔奔醫院打8針」喉嚨消腫繼續唱

記者孟育民／台北報導

歌唱節目《綜藝一級棒》每集演唱的歌就至少超過20首，提供觀眾兼具聽覺與視覺的雙重娛樂享受，但節目播出後製作單位也收到觀眾反饋，認為主持群中的陳孟賢、李子森、杜忻恬似乎講話機會太少，演唱的歌也比之前當來賓時少，對此陳孟賢回應，「想說難得接下主持棒，要走氣質路線，既然粉絲朋友看不習慣，第三集開始就會恢復原形。」

▲中視《綜藝一級棒》主持群李子森（左起）、杜忻恬、陳孟賢。（圖／中視提供）



而李子森、杜忻恬這對螢幕CP，對於自己的節目主持處女秀壓力山大，進棚錄影時雙雙重感冒，為了敬業完成主持工作，趁著空檔到醫院打了8支針，「為了要讓喉嚨消腫，因為第二場還要唱歌，怕聲音很緊就不好聽。杜忻恬是主持群中唯一的女生，因為穿著高跟鞋又要久站，每次錄完影就腳指頭發麻，即使兩三天後還是麻感未退，深刻體會當節目主持人很不簡單。

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▲▼中視《綜藝一級棒》主持群李子森(左起)、杜忻恬、陳孟賢。（圖／中視提供）



新一集的《綜藝一級棒》，開場時康康就自曝站位必須和許志豪調換，原因竟是不能跟陳隨意站在一起，「我和陳隨意講話都會卡詞，第一次錄影錄到半夜，都是因為他，有2小時都是他卡詞，另外3小時是我卡詞。」許志豪一聽也說出心裡話，「你講我才敢講，上次錄影你們在對話，(就像)一個失智的在跟一個失禁的講話。」經過兩次錄影，主持群越來越有默契，整集毫無冷場，每位歌手都被逗樂。

▲《綜藝一級棒》收視開紅盤。（圖／中視提供）

《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視頻道全台首播，每週日晚間8點中天娛樂台也能收看，甫開播第二集，收視就破2.13，這週六（29日）主持群將合體，於晚上6點半會現身桃園八德興仁花園夜市掃街，贈送節目限量週邊扇子，回饋支持的觀眾。