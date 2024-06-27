謝忻健康亮紅燈突進急診！　「痛到無法彎腰」曝病況

記者王靖淳／綜合報導

女星謝忻平時會在社群記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲互動分享日常，今（27）日她突然發文坦言，昨（26）日因下背部劇痛，所以跑了一趟急診，同時也在文中附上一張手上黏著醫院手環的自拍照，透露目前的身體狀況。

▲謝忻發文透露昨（26）日跑了一趟急診。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

謝忻透露，醫生在看到她後疑似認出她，也知道她有跑步習慣，接著便問：「是不是跑步跑太多？」為此，謝忻露出尷尬而不失禮貌的微笑，坦言這次下背部劇痛的原因並非運動過度，而是因為「搬貓砂的時候閃到腰」。她也自嘲：「因為這種愚蠢的原因進急診大概也只有我了啦！」

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▲謝忻平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

謝忻透露，目前腰痛狀況嚴重到幾乎無法彎腰，連穿鞋穿襪都變得困難。距離計劃的出國行程只剩幾天，謝忻表示還有不少工作要完成，為了盡快康復，她決定暫停所有跑步活動專心養傷，「希望自己快快好起來！」貼文曝光後，引發網友按讚，同時也紛紛寫下「保重」、「祝早日康復」的關心留言。

【謝忻臉書全文】

昨天晚上因為下背部劇痛，跑了一趟急診。

「跑步跑太多是嗎？」

醫生顯然認出了我，

大概也知道我有在跑步，

便親切地問。

「呃…不是欸。」

我露出尷尬而不失禮貌的微笑。

「那妳怎麼了？」

「那個，搬貓砂的時候閃到腰…」

因為這種愚蠢的原因進急診大概也只有我了啦！

目前是痛到幾乎無法彎腰，連穿鞋穿襪都有困難的狀態。

距離出國只剩幾天了，

但還有好幾個工作要完成，

只好先暫停所有跑步活動，

也希望自己快快好起來！