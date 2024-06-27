結婚17年！Energy阿弟爆曾舉辦「百元婚禮」：上萬人參加

記者許逸群／台北報導

Energy成員阿弟（蕭景鴻）與老婆Mei今（27日）出席「羅慧夫顱顏基金會」活動，支持捐款幫助小朋友。聊到身為偶像歌手的阿弟是否在意容貌？他則笑說：「一直沒有在意容貌這件事，在Energy裡，容貌擔當交給別人。」反倒是一旁的老婆Mei說：「跟他在一起，我才會有容貌焦慮！」

▲Energy阿弟與太太Mei出席公益活動。（圖／記者謝盛帆攝）



Mei透露，有時候兒子在外面，會直接說：「媽媽，這個人好胖！」她則藉此機會教育：「媽媽以前生你的時候也很胖，你小時候也吃很多，很胖，出生4千多克。像看到有胎記的人，我們會教他就說：這是是天使給的吻痕！」阿弟也認同地說：「不只家長給教育，學校也很需要，小孩在學校時間很長。」

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▲Mei透露曾與阿弟在線上遊戲中舉辦婚禮。（圖／記者謝盛帆攝）

聊到不久前Energy成員書偉結婚，結婚17年至今仍未辦婚禮的Mei忍不住說：「你看！每次參加婚禮就會牽著我手問『想不想補辦婚禮』，離開後就忘記。」Mei接著爆料阿弟曾在網路遊戲《天堂》中送婚紗跟她舉辦婚禮，「線上上萬人一起參與，蕭大姊還特地上線參加，婚紗大概100多塊吧！」