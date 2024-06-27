《辣媽辣妹》相隔21年母女合體！續集正式開拍　原班人馬回歸

記者劉宜庭／綜合報導

《辣媽辣妹2》（Freaky Friday 2）正式開拍了！琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）與潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）近日正式合體，為電影續集進行相關拍攝，該片將睽違21年、於2025年上映，消息一出令影迷激動且期待不已。

▲《辣媽辣妹2》開拍，多名原班人馬回歸。（圖／翻攝自琳賽蘿涵IG）

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官方近期發布《辣媽辣妹2》的幕後花絮，該片已經正式開拍，除了飾演母女檔的琳賽蘿涵、潔美李寇蒂斯之外，這次也找了許多原班人馬回歸，包括馬克哈蒙（Mark Harmon）、查德麥可莫瑞（Chad Michael Murray）、克里斯蒂娜維達爾米切爾（Christina Vidal Mitchell）、斯蒂芬托博洛斯基（Stephen Tobolowsky）和趙家玲（Rosalind Chao）。

▲琳賽蘿涵、潔美李寇蒂斯合體掀回憶殺。（圖／翻攝自琳賽蘿涵IG）



另外，新加入的演員則有茱莉亞巴特斯（Julia Butters）、 曼尼賈辛托（Manny Jacinto）、麥崔伊拉曼克莉希南 （Maitreyi Ramakrishnan）和索菲亞哈蒙斯（Sophia Hammons）。

《辣媽辣妹》第一季上映於2003年8月6日，如今相隔21年，劇中母女檔再度合影，畫面頓時掀起一波回憶殺。