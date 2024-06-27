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宇珊嫁圈外男友「婚禮進度」曝光！　甜喊：明後年生小孩

記者王靖淳／綜合報導

前女團「Popu Lady」成員宇珊（劉宇珊），在去年10月底宣布和圈外男友Josh結婚，平時除了會在社群紀錄生活之外，也不吝嗇與粉絲分享夫妻日常。最近她在IG開放網友問答，當被問到婚禮進度及生子計畫時，她也大方給出答案。

▲宇珊。（圖／翻攝自Facebook／shanliu0608）

▲宇珊在去年10月底宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）

宇珊坦言，她在年輕時並不喜歡小孩，但當了舅媽後，讓她開始慢慢接觸孩子，並逐漸改變了看法，「發現小朋友真的好可愛，是那麼天真跟單純，給你的愛也是如此直接。」宇珊描述她與孩子們相處的經歷，並說：「很享受跟他們相處的過程，喜歡陪伴著他們成長。」這些經歷讓她在面對寶寶時，眼睛充滿愛心，覺得每個小朋友都很可愛。

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▲宇珊（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）

▲宇珊在IG開放QA與粉絲互動。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）

談到未來的計劃，宇珊透露，她和老公Josh正在為迎接新生命做準備，預計明年或是後年生小孩。她也相信Josh會成為一個很好的爸爸，兩人都非常期待一起體驗成為父母的過程。至於婚禮的進度，宇珊坦言自己很懶，所以更傾向於簡單且有儀式感的方式，由於日前她已辦過家宴，所以未來可能只會辦場只邀請朋友的小派對。

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宇珊, Popu Lady, 結婚

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