江祖平狂瘦8公斤回歸　為演出自添行頭霸氣「包色」

記者許逸群／台北報導

江祖平與廖苡喬今（27日）出席三立新八點台劇《願望》記者會，透露兩人在劇中見面就打！廖苡喬笑說江祖平在劇中就是戰鬥機，也是她的武術指導，因為每次兩人拍「打戲」，都會討論如何不會傷害到對方。江祖平笑說：「太傷體力。所以我寧願拍哭戲，也不願打架。」

▲江祖平（右）與廖苡喬出席新八點台劇《願望》記者會。（圖／三立提供）

江祖平因新戲再次與黃少祺合作，兩人在劇中貌合神離，她說：「我不怕，因為我有小王。」她為了演貴婦自添不少行頭，買了兩個小香包，鞋子看到適合就包色，除了貴婦氣勢之外，她自虧因為懶，要就一次買齊，「因為孫麗紅這角色就是以氣勢取勝。腳踩高跟鞋罵人比穿布鞋有氣勢！」

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▲▼江祖平與廖苡喬在劇中有許多「打戲」。（圖／三立提供）

其實，江祖平已經2年多沒接八點戲劇，為了回歸努力減肥、168控制飲食，從60瘦到52公斤狀態絕佳。她表示有時太累就會血糖低、想乾嘔，所以包包都會準備糖，現在也會喝點含糖飲料補充糖分，笑說身材維持當然非常重要，「因為我對上的是黃少祺，他是雕塑人。」

廖苡喬在劇中首集就與陳冠霖拍吻戲，她笑說當時只希望趕快拍完，因為是最後一場戲，也很順利地一次完成！另外，在閒聊下，廖苡喬則在逼問下坦承目前有約會對象，她透露自己的擇偶條件，身材不必高，但皮膚要好、牙齒要整齊；江祖平則表示自己目前單身。